Inter: Inzaghi, un dubbio per il derby e finalmente Gosens

Un solo dubbio di formazione per Simone Inzaghi nell'Inter che domani sera affronterà il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. Per il resto squadra decisa, con la conferma del 3-5-2 e dell'ex al veleno Calhanoglu nella consueta posizione: niente avanzamento dunque del turco alle spalle delle due punte, almeno stando alle ultime indicazioni. Il ballottaggio riguarda la fascia destra, con Dumfries e Darmian in lotta per una maglia: l'olandese sembra comunque favorito per partire dall'inizio. Lautaro Martinez, partito dalla panchina a Marassi contro il Genoa, si riprenderà il posto in attacco al fianco di Dzeko. Per il Toro il derby è l'occasione giusta per ritrovare la via del gol: in campionato l'ultima gioia risale al 17 dicembre nel 5-0 in casa della Salernitana mentre il digiuno dura dal 12 gennaio, quando pareggiò su rigore il vantaggio della Juve con McKennie nella Supercoppa italiana, vinta per 2-1 dai nerazzurri nei supplementari.

Getty Images