Inter, Inzaghi: "Grande personalità dopo il derby, non era facile"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il successo ai quarti sulla Roma: "Bastoni? È ricaduto male, speriamo di non perderlo per troppo tempo"

Simone Inzaghi può esultare per la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia e per la bella reazione messa in campo dalla sua Inter dopo la sconfitta in rimonta patita nel derby di campionato: "I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice - ha detto il tecnico ai microfoni di SportMediaset -. La Roma è una squadra di qualità, con un'ottima rosa. Noi abbiamo tenuto il campo benissimo e meritato questa semifinale, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché giocare una partita così di personalità a due giorni e mezzo dalla battuta d'arresto nel derby non era facile".

Inzaghi ha poi parlato del ko di Bastoni: "Sperimao non sia niente di grave, purtroppo è ricaduto male la dinamica è abbastanza chiara... I medici faranno gli esami del caso, speriamo di non perderlo per troppo tempo perché è veramente troppo importante per noi".

In un momento di grande forma sembra essere Ivan Perisic, ma l'allenatore ha preferito non soffermarsi troppo sui singoli: "Ivan è un giocatore che da inizio anno sta avendo livelli altissimi, sono contento di lui come di tutti i suoi compagni. Siamo primi in classifica, in semifinale di Coppa, agli ottavi di Champions e abbiamo vinto la Supercoppa. Abbiamo davanti un cammino difficile, ma possiamo essere contenti".

Infine una riflessione sui momenti di pausa che la squadra si prende all'interno delle partite: "Comandare il gioco non è semplice, noi lo facciamo quasi sempre, ma poi ci sono gli avversari, che si chiamano Roma, Milan, Napoli, Liverpool... Bisogna tenere conto che ci sono momenti in cui soffrire, oggi lo abbiamo fatto poco, ma quando è successo lo abbiamo fatto bene, lavorando di squadra".