Inter, Inzaghi: "Meritavamo di vincerla, ma questo ci servirà da lezione"

Il tecnico nerazzurro dopo l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia: "Dispiace perché avevamo condotto la gara, ma il calcio è così"

Simone Inzaghi mastica amaro dopo l'eliminazione della sua Inter agli ottavi di Coppa Italia: "C'è molto dispiacere, abbiamo condotto la gara e avremmo chiaramente meritato di vincere - le parole del tecnico nerazzurro a Sportmediaset -. Il calcio però è così, ci servirà da lezione. Non eravamo abituati a essere rimontati e superati. I ragazzi non sono felici, non lo siamo tutti dopo un'ottima gara davanti ai nostri tifosi. Volevamo i quarti, ma non li abbiamo ottenuti".

Serata storta per Lautaro Martinez, uscito per infortunio dopo aver sbagliato un rigore: "Ha avuto un affaticamento. Ora sarà da valutare, speriamo che non sia successo nulla. I medici sono tranquilli, ma giocando tra 72 ore vedremo...".

Poi una valutazione sulla prestazione di Arnautovic e su quella di Sensi: "Marko mi è piaciuto, ha fatto quello che doveva, quello che gli avevo chiesto. Non è stato fortunato in zona gol, ma ha fatto il suo dovere. Stefano è entrato bene, ha mosso bene la palla e ha fatto ciò che doveva. Il secondo gol? Tenere il passo con Ndoye è difficile per il 90% dei giocatori della Serie A".

Infine un commento da ex attaccante sull'uomo del momento in casa Bologna, Joshua Zirkzee: "È un ottimo giocatore, continua a fare prestazioni notevoli. Sul primo gol è stato bravissimo, sul secondo anno. È in grande ascesa".

INZAGHI IN CONFERENZA: "SIAMO INCAZZATI NERI"

Interrogato in conferenza stampa sull'ipotesi che il ko possa avere delle ripercussioni, Inzaghi ha risposto in maniera piuttosto decisa: "No, dobbiamo essere bravi, perché anche nelle sconfitte bisogna imparare e crescere. Siamo incazzati neri tutti quanti, perché la Coppa Italia ci ha dato tanto negli anni, ma bisogna accettare la sconfitta".