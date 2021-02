Inter, Conte studia la rimonta: "Per battere la Juventus dovremo sfiorare la perfezione"

QUI INTER

Per raggiungere la finale di Coppa Italia all'Inter di Antonio Conte servirà un'impresa, ribaltare l'1-2 di San Siro in casa della Juventus. "La rimonta si deve tentare con il lavoro, preparando la gara nella maniera giusta - ha commentato il tecnico nerazzurro alla vigilia -. Per battere la Juventus bisogna fare una partita che sfiori la perfezione e ce la giocheremo con voglia e determinazione".

Conquistare la finale sul campo della Juventus sarebbe un colpo sia per il prestigio che per i tifosi: "Sappiamo che dobbiamo essere l’orgoglio per i nostri tifosi. I ragazzi sanno che chi indossa questa maglia ha l’obbligo di rendere orgoglioso il tifoso a prescindere dalla vittoria. Questo per noi deve sempre essere la nostra missione" ha proseguito Conte.

I nerazzurri partono dall'1-2 di San Siro per la doppietta di Ronaldo: "Dovremo sfiorare la perfezione, ma dobbiamo lavorare al meglio per preparare la sfida, con voglia e determinazione".