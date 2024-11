Il tabellone della Coppa Italia: calendario ottavi, quarti, semifinali e finale

La Coppa Italia ha archiviato i primi due turni. Dopo i trentaduesimi di finale di agosto e i sedicesimi di finale giocati a settembre, si tornerà in campo a dicembre per gli ottavi di finale che saranno sempre a sfida unica come i quarti di finale in programma in testa e in coda al mese di febbraio.

Le sfide di semifinale, che si svilupperanno tra andata e ritorno (in quest'ultima partita saranno anche previsti gli eventuali supplementari), sono in calendario ad aprile. Le due squadre rimaste si contenderanno il titolo, detenuto dalla Juventus, si affronteranno il 14 maggio 2025 all'Olimpico di Roma.