Il Milan verso il derby senza Tonali e Ibra: turnover obbligato per Pioli

COPPA ITALIA

A San Siro va in scena l'andata della semifinale della competizione nazionale che è anche lo scontro tra due squadre in cerca di riscatto

Il pareggio casalingo con l'Udinese, al netto delle polemiche legate alle discutibili decisioni arbitrali, mette il Milan di fronte a un fondamentale bivio stagionale. Pioli ha ben chiara in testa la necessità di ritrovare la sua squadra a partire dal derby di Coppa Italia (diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it martedì alle 21) per poi proseguire al meglio la corsa scudetto nei tre mesi che mancano alla fine della stagione. Getty Images

Per farlo sta cercando di rinfrescare la memoria ai suoi con sedute video e sul campo di Milanello. La manovra fluida e concreta a cui i rossoneri ci avevano abituato si è involuta poco a poco, lasciando spazio a una squadra che fa una fatica tremenda ad approcciarsi alla trequarti avversaria e a costruire qualcosa in avanti. Anche le distanze giuste in fase difensiva, soprattutto nel pressing, si vedono sempre meno, costringendo i rossoneri a corse all'indietro che, inevitabilmente, si riflettono sulle transizioni positive.

Con l'Inter è ancora sicura l'assenza di Ibra, che Pioli spera di recuperare in vista della partitissima di Napoli in campionato. Non ci sarà nemmeno Tonali, squalificato. Inevitabile il ricorso al turnover, anche per far rifiatare alcuni giocatori apparsi fuori fase nelle ultime uscite. Molto probabile l'utilizzo di Bennacer in mezzo al campo a fare coppia con uno tra Kessie e Krunic (con l'altro spostato sulla trequarti al posto di uno stanco Diaz). Inamovibile Leao, possibile il ritorno da titolare di Saelemaekers sulla destra.