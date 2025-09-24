Il Como cerca continuità: con il Sassuolo in palio la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia

Continuano i sedicesimi di finale di Coppa Italia che questa sera mettono davanti il Como e il Sassuolo, due squadre guidate da allenatori giovani (Fabregas e Grosso) che vogliono completare un bel percorso sia in Serie A che in coppa. Chi vince sfiderà la Fiorentina. Il Como si è conquistato il secondo turno di Coppa Italia grazie a un 3-1sul Sudtirol, per poi iniziare il campionato con due preziose vittorie contro Lazio e Fiorentina, un pareggio con il Genoa e una sconfitta a Bologna. L'obiettivo, per i ragazzi di Fabregas, è quello di dare continuità alla vittoria sudata e agguantata nel finale al Franchi di Firenze con un gol di Addai, e lo scontro casalingo da dentro o fuori con il Sassuolo sembra essere l'occasione perfetta per acquisire fiducia e "diventare più coraggiosi", come auspicato da Fabregas nell'immediato post-partita di Fiorentina-Como. Dall'altra parte, il Sassuolo non arriva a Como per fare la comparsa e Grosso vuole delle risposte dalla sua squadra: nelle prime quattro giornate, infatti, i neroverdi hanno ottenuto una sola vittoria, in casa contro la Lazio, e tre sconfitte contro Napoli, Cremonese e Inter. Una vittoria a Como vorrebbe dire passaggio del turno e nuova fiducia in vista della prossima partita di campionato, in casa contro l'Udinese.