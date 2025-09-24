Il Como cerca continuità: con il Sassuolo in palio la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia

Dopo la vittoria all'ultimo respiro in casa della Fiorentina, Nico Paz e compagni sfidano il Sassuolo per un posto agli ottavi. La partita in diretta su Italia 1 alle 21
COMO-SASSUOLO (ore 21) Italia 1
Continuano i sedicesimi di finale di Coppa Italia che questa sera mettono davanti il Como e il Sassuolo, due squadre guidate da allenatori giovani (Fabregas e Grosso) che vogliono completare un bel percorso sia in Serie A che in coppa. Chi vince sfiderà la Fiorentina. Il Como si è conquistato il secondo turno di Coppa Italia grazie a un 3-1sul Sudtirol, per poi iniziare il campionato con due preziose vittorie contro Lazio e Fiorentina, un pareggio con il Genoa e una sconfitta a Bologna. L'obiettivo, per i ragazzi di Fabregas, è quello di dare continuità alla vittoria sudata e agguantata nel finale al Franchi di Firenze con un gol di Addai, e lo scontro casalingo da dentro o fuori con il Sassuolo sembra essere l'occasione perfetta per acquisire fiducia e "diventare più coraggiosi", come auspicato da Fabregas nell'immediato post-partita di Fiorentina-Como. Dall'altra parte, il Sassuolo non arriva a Como per fare la comparsa e Grosso vuole delle risposte dalla sua squadra: nelle prime quattro giornate, infatti, i neroverdi hanno ottenuto una sola vittoria, in casa contro la Lazio, e tre sconfitte contro Napoli, Cremonese e Inter. Una vittoria a Como vorrebbe dire passaggio del turno e nuova fiducia in vista della prossima partita di campionato, in casa contro l'Udinese.
VERONA VENEZIA (ore 18:30) Italia 1
Alle ore 18:30 derby veneto tra Verona e Venezia. Gli scaligeri arrivano da un buon pareggio in casa contro la Juventus, ma non hanno ancora ottenuto i loro primi tre punti in campionato e cercano una vittoria importante, anche per il morale, in questi sedicesimi di Coppa. Inizio di stagione sottotono anche per il Venezia, che dopo la vittoria alla prima giornata di Serie B contro il Bari, ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. La vincente affronterà l'Inter a San Siro.
PARMA-SPEZIA (ore 17:00) Canale 20
Parma-Spezia deciderà chi, agli ottavi di finale, sfiderà il Bologna di Italiano al Dall'Ara. I ducali hanno ottenuto solo due punti nelle prime quattro partite e hanno bisogno di una scossa emotiva che potrebbe arrivare proprio con la qualificazione in Coppa, anche perché troveranno sul loro cammino uno Spezia profondamente in difficoltà, terzultimo in Serie B a quota 2 punti.
