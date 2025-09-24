Logo SportMediaset
ALLE 21 SU ITALIA 1

Il Como cerca continuità: con il Sassuolo in palio la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia

Dopo la vittoria all'ultimo respiro in casa della Fiorentina, Nico Paz e compagni sfidano il Sassuolo per un posto agli ottavi. La partita in diretta su Italia 1 alle 21

24 Set 2025 - 07:30
© IPA

© IPA

COMO-SASSUOLO (ore 21) Italia 1

Continuano i sedicesimi di finale di Coppa Italia che questa sera mettono davanti il Como e il Sassuolo, due squadre guidate da allenatori giovani (Fabregas e Grosso) che vogliono completare un bel percorso sia in Serie A che in coppa. Chi vince sfiderà la Fiorentina. Il Como si è conquistato il secondo turno di Coppa Italia grazie a un 3-1sul Sudtirol, per poi iniziare il campionato con due preziose vittorie contro Lazio e Fiorentina, un pareggio con il Genoa e una sconfitta a Bologna. L'obiettivo, per i ragazzi di Fabregas, è quello di dare continuità alla vittoria sudata e agguantata nel finale al Franchi di Firenze con un gol di Addai, e lo scontro casalingo da dentro o fuori con il Sassuolo sembra essere l'occasione perfetta per acquisire fiducia e "diventare più coraggiosi", come auspicato da Fabregas nell'immediato post-partita di Fiorentina-Como. Dall'altra parte, il Sassuolo non arriva a Como per fare la comparsa e Grosso vuole delle risposte dalla sua squadra: nelle prime quattro giornate, infatti, i neroverdi hanno ottenuto una sola vittoria, in casa contro la Lazio, e tre sconfitte contro Napoli, Cremonese e Inter. Una vittoria a Como vorrebbe dire passaggio del turno e nuova fiducia in vista della prossima partita di campionato, in casa contro l'Udinese. 

VERONA VENEZIA (ore 18:30) Italia 1

Alle ore 18:30 derby veneto tra Verona e Venezia. Gli scaligeri arrivano da un buon pareggio in casa contro la Juventus, ma non hanno ancora ottenuto i loro primi tre punti in campionato e cercano una vittoria importante, anche per il morale, in questi sedicesimi di Coppa. Inizio di stagione sottotono anche per il Venezia, che dopo la vittoria alla prima giornata di Serie B contro il Bari, ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. La vincente affronterà l'Inter a San Siro.

PARMA-SPEZIA (ore 17:00) Canale 20

Parma-Spezia deciderà chi, agli ottavi di finale, sfiderà il Bologna di Italiano al Dall'Ara. I ducali hanno ottenuto solo due punti nelle prime quattro partite e hanno bisogno di una scossa emotiva che potrebbe arrivare proprio con la qualificazione in Coppa, anche perché troveranno sul loro cammino uno Spezia profondamente in difficoltà, terzultimo in Serie B a quota 2 punti. 

Ultimi video

03:00
Peda: "Tifosi meravigliosi"

07:28
Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

03:32
Landucci: "Pronti per il Napoli"

01:00
Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

03:37
La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

06:03
Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

01:19
Berisha: "Siamo delusi"

01:52
Tacchinardi: "Milan, finalmente uno come Leao: Nkunku!"

02:34
Bartesaghi: "Felice di aver fatto sbloccare Gimenez"

01:06
Tacchinardi e Panucci: "Così rinasce Gimenez…"

04:44
Di Francesco: "Non c'è mai stata partita"

03:52
Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

02:41
Sedicesimi, tutti i gol del martedì

02:34
Gimenez e Pulisic: "Gol ritrovato? Ci vuole sempre pazienza"

01:46:11
Milan-Lecce: partita integrale

03:00
Peda: "Tifosi meravigliosi"

I più visti di Coppa Italia

Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

I sedicesimi in esclusiva su Mediaset, date e orari

Scaroni: "Nuovo stadio, ci siamo"

Nuovo San Siro, Scaroni: "C'è fiducia: vogliamo fare come Wembley"

Nkunku accende San Siro: gol capolavoro ed esultanza con il palloncino

Le formazioni ufficiali: il Milan si affida a Nkunku, ritorno da ex per Camarda

10:06
Nizza, violenti scontri: arrestati 102 tifosi della Roma
09:48
Europa League: Aston Villa-Bologna, arbitra lo spagnolo Manzano
23:51
Paura per Leoni: esce in barella all'esordio con il Liverpool
23:45
Lecce, Di Francesco amaro: "Risultato giusto. Dopo il rosso non c'è stata partita"
23:20
Viareggio, domani l'inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini