Il Cagliari si tiene Nandez: "Cessione all'Inter? Non ci sono i presupposti"

Nandez resta in Sardegna, o perlomeno è questo ciò che il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha fatto capire parlando ai microfoni di Italia 1 nel pre-partita di Cagliari-Pisa: "Nandez è un giocatore importante e per venderlo vogliamo determinate garanzie e cifre. Queste situazioni non ci sono state, quindi niente cessione all’Inter. Non ci sono stati i presupposti. Il giocatore è rimasto amareggiato, ma la vita continua. Il nostro presidente ha fatto un investimento comprando Nandez. Una cifra notevole. È un giocatore che ha fatto bene e come tale vanno rispettati società, presidente, e giocatore. Se dovesse esserci la situazione, lo cederemo".