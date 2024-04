Fiorentina, Italiano: "Vinto il primo round ma a Bergamo servirà una gara strepitosa"

DALLO SPOGLIATOIO

Il tecnico dopo la vittoria con l'Atalanta: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, un po' meno nella ripresa". Gritti: "Ancora tutto aperto"

Vincenzo Italiano si gode la vittoria contro l'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, non abbiamo mai fatto lavorare le loro punte. Un po’ meno nella ripresa ma il primo round è a favore nostro. Ora andiamo avanti, avevamo bisogno di una vittoria dopo un periodo non bello - ha spiegato l'allenatore della Fiorentina nel corso di 'Coppa Italia Live' -. Oggi la squadra ha risposto bene e siamo fiduciosi per il ritorno". Guai, però, a pensare che sia ormai fatta: "Leggo nella vostra grafica che la finale è a un passo ma non mi sembra proprio. Anche se avessimo fatto un altro gol, sappiamo che a Bergamo sarà dura e difficile, l’Atalanta se non l’affronti bene ti chiude nella tua metà campo. Ci teniamo il vantaggio ma sappiamo che lì dovremo fare una gara strepitosa, sia per l’avversario sia perché in palio c’è la finale".

"Siamo stati bravi davanti a pressare forte e questa cosa ha trascinato tutta la squadra - ha aggiunto Italiano -. Se lo fai con questa velocità li puoi limitare, sapevamo che dovevamo partire forte, siamo stati aggressivi e abbiamo fatto bene. La posta in palio era altissima, avremmo messo la firma per vincere con qualsiasi risultato e questo 1-0 ci soddisfa”.

Carnesecchi ha tenuto in vita l'Atalanta. "Carnesecchi ha fatto due parate su Gonzalez incredibili. Bravo lui ma è chiaro che in queste partite si affrontano campioni e lui è stato strepitoso".

Il vice-allenatore dell’Atalanta Tullio Gritti ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina nel corso di ‘Coppa Italia Live’ in diretta su Italia 1: “I primi 45 minuti non sono stati i migliori della nostra stagione ma ogni tanto bisogna dare i meriti agli avversari. Nella ripresa la gara è stata più equilibrata e potevamo pareggiarla. Vero che Carnesecchi è stato molto bravo ma anche il loro portiere ha fatto alcune belle parate. La Fiorentina è un’ottima squadra, ci ha creato delle difficoltà, noi le abbiamo create a loro ma c’è ancora la gara di ritorno. È tutto aperto, giocheremo davanti al nostro pubblico che ci darà una carica in più e fra tre settimane ci penseremo. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo in uscita, dovevamo avere più coraggio forse. Però fuori dal campo si preparano tante cose ma poi bisogna andare in campo dove ci sono le difficoltà. Loro forse hanno segnato nell’azione meno limpida, anche se Mandragora ha quel tiro da fuori”.