Fiorentina, gioia Italiano: "Godiamoci questa vittoria, sono contento di Piatek"

FIORENTINA

Dopo la vittoria in extremis contro l'Atalanta, Vincenzo Italiano è felice del risultato e del passaggio in semifinale di Coppa Italia. "In dieci non è mai semplice, siamo stati bravi a vincerla - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. E' andata bene, siamo stati fortunati e bravi, siamo felici di aver centrato la semifinale". "Aspettiamo il nostro avversario, godiamoci questa vittoria - ha aggiunto -. Sono contento per Piatek che si sta allenando benissimo, deve inserirsi nei meccanismi, si è mosso bene sacrificandosi. Le due reti sono un premio per lui". Getty Images

La vittoria della Viola è arrivata nel recupero in inferiorità numerica. Un colpo arrivato non per caso. "Ho chiesto di andare tutti avanti nel finale perché nei supplementari in dieci potevamo soffrire moltissimo", ha spiegato Italiano analizzando il finale della partita. "Nel primo tempo prima del loro pareggio stavamo gestendo bene, loro hanno pareggiato alla prima occasione - ha proseguito il tecnico parlando poi della parte iniziale della gara -. Dobbiamo essere fieri, non è facile giocare alla pari contro una squadra come l’Atalanta". "Stiamo lavorando duramente dal ritiro, questi alti e bassi non devono accadere spesso, bisogna migliorare e sono contento dell’atteggiamento - ha concluso Italiano -. Dovevamo reagire a una sconfitta e anche stavolta l'abbiamo fatto. Venire qui e superare il turno non è facile".