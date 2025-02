De Vrij sulla traiettoria del tiro: da annullare il gol di Arnautovic

Il gol di Arnautovic? Bellissimo, ma irregolare. Come spiegato dal nostro Graziano Cesari nel corso di Coppa Italia Live su Canale 5, sul tiro dell'attaccante austriaco De Vrij, in fuorigioco, era sulla traiettoria della conclusione (LOV: Line Of Vision, linea di visione), nel "cono di luce" di Mandas, che infatti non vede partire il pallone. Mentre Arnautovic calcia, il portiere greco della Lazio si sposta verso la sua destra perché la visuale è oscurata da De Vrij. Il pallone si insacca poi dalla parte opposta.