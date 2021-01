Covid: Dionisi e tre giocatori dell’Empoli in isolamento a Napoli

COPPA ITALIA

La Asl 1 di Napoli torna al centro delle cronache dopo il caso del rinvio della partita con la Juve. Cinque membri del gruppo squadra dell'Empoli sono stati posti in isolamento fiduciario a Napoli, dove la squadra affronta in Coppa Italia il Napoli allo stadio Diego Maradona. Tra questi anche l'allenatore dei toscani Alessio Dionisi, un membro dello staff e tre calciatori. I cinque, che resteranno in isolamento fiduciario in un albergo della città, pare siano stati a contatto con un positivo su un volo direzione Bologna partito dalla Sicilia il 4 gennaio.

I tre giocatori dell'Empoli in isolamento sono l'attaccante Leonardo Mancuso, il difensore Roberto Pirrello e il centrocampista polacco Szymon Zurkovski. Lo ha comunicato successivamente la stessa società toscana in una nota sul sito ufficiale. I tre non figurano, infatti, nella distinta ufficiale di gara nonostante ieri fossero stati regolarmente convocati dall'allenatore Dionisi.

L'Empoli tiene a precisare che "i cinque, come l'intero il gruppo squadra è stato sottoposto, dopo il volo precedentemente citato, a quattro cicli di tamponi, l'ultimo dei quali questa mattina, che hanno dato tutti esito negativo. Come da indicazione ministeriali, i tre calciatori, il tecnico e il membro dello staff dovranno rimanere in quarantena fino a domani, giovedì 14 gennaio, quando scadranno i dieci giorni dal contatto e faranno regolarmente rientro ad Empoli".