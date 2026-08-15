COPPA ITALIA

Coppa Italia, il Venezia vince in rimonta: contro il Modena finisce 3-2. Buona la prima per il Torino: sconfitta la Carrarese

La squadra di Stroppa soffre, va sotto due volte e poi rimonta. Decide all’85’ un autogol di Nador su tiro di Akor Adams. Anche i granata vincono la prima ufficiale di questa stagione e passano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia: decide Simeone

15 Ago 2026 - 23:17
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La partita

Il Venezia di Giovanni Stroppa passa ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Contro il Modena, la squadra veneta fa molta fatica ed è costretta a rincorrere per ben due volte. Per gli emiliani a segno Ambrosino con una doppietta: nel mezzo il gol del nuovo acquisto Akor Adams. Il centravanti del Venezia è il grande protagonista della rimonta, dal momento che è lui a fare l’assist a Yeboah per il 2-2 e a propiziare l’autogol di Nador.
Inizia con il piede giusto anche la stagione del Torino di Ignazio Abate, che alla prima uscita sconfigge 1-0 la Carrarese e supera l’ostacolo dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ai granata basta un gol di Giovanni Simeone al 9’. Esordio positivo anche per il Venezia di Stroppa, che supera il Modena in rimonta e vince 3-2 trascinato dal nuovo acquisto, il centravanti Akor Adams, protagonista in tutte e tre le reti.
                                                                                                                                                                                                                                                            VENEZIA-MODENA 3-2 Il Venezia parte subito forte, con Kike Perez che al 10’ colpisce un palo, ma al 17’ sono gli ospiti a passare in vantaggio. Ambrosino raccoglie un assist di Imputato, e a pochi passi dalla porta di Filip Stankovic mette dentro a pochi metri dalla porta. Passano appena 8’ e la squadra di Stroppa: Akor Adams si trova il pallone sui piedi dopo il salvataggio sul sito di Nador su Kike Perez e segna. Nonostante il pareggio, il Modena riprende subito il pallino del gioco, e dopo un palo colpito al 30’ da Olzer trova il raddoppio, ancora con Ambrosino, bravo a superare Stankovic con un tocco sotto.
Nella ripresa il Venezia, costretto a rimontare lo svantaggio, prova a rendersi pericoloso, ma senza creare problemi a alla difesa emiliana. Yeboah prima, Kike Perez e Bella-Kotchap poi non impensieriscono Chichizola. All’83’ ecco il gol del pareggio: Adams si trasforma in assistman e serve Yeboah, che di testa fa 2-2. Non passano neanche 2 minuti, che la squadra di Stroppa passa avanti! Ancora Akor Adams: il suo tiro colpisce Nador, che si fa autogol. Finisce 3-2 per i veneti, che passano così ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

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