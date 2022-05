Coppa Italia: Valeri arbitra Juve-Inter, due pareggi e una vittoria bianconera nei precedenti

COPPA ITALIA

In questa stagione il fischietto romano ha diretto tre volte i bianconeri e una sola volta i nerazzurri

Sarà Paolo Valeri l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma mercoledì alle ore 21 all'Olimpico di Roma. Assistenti Giallatini e Preti. Quarto uomo Sozza. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar è Abisso. Valeri ha già diretto tre confronti tra le due squadre, tutti e tre in Serie A con un bilancio di due pareggi (il 9/12/2017 Juventus-inter 0-0 e il 18/12/2015 Inter-Juve 0-0) e una vittoria dei bianconeri (il 13/2/2011 Juve-Inter 1-0, gol di Matri). Getty Images

Valeri ha arbitrato la Juve in 39 occasioni: per i bianconeri 22 vittorie, 6 sconfitte e 11 pareggi. Trentacinque i precedenti con l'Inter, con un bilancio di 19 vittorie per i nerazzurri, 7 sconfitte e 9 pareggi.

In questa stagione il fischietto romano ha diretto tre volte i bianconeri (con due vittorie a Marassi contro la Sampdoria e nel derby in trasferta contro il Torino e un pareggio, a Venezia) e una sola volta i nerazzurri (vittoria per 3-2 sul Napoli a San Siro). Per Valeri si tratta della prima finale di Coppa Italia in carriera.