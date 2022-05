Coppa Italia, le statistiche verso la finale Juventus-Inter

LE STATISTICHE

Allegri può diventare l'allenatore più vincente di sempre, i nerazzurri devono sfatare la "maledizione"

Getty Images

● Questo sarà il terzo incontro tra Juventus e Inter in una finale di Coppa Italia, entrambe le precedenti sono state vinte dai bianconeri (4-1 nel 1959 e 1-0 nel 1965).

● Quella tra Juventus e Inter è la sfida vista più volte in Coppa Italia, 33 prima di queste finale: i bianconeri hanno ottenuto 15 successi, contro i 10 nerazzurri (8N); tuttavia, ben cinque delle ultime 10 gare tra le due squadre nella competizione sono terminate in parità (completano due vittorie piemontesi e tre lombarde).

● L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime due gare ufficiali contro la Juventus, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (4N, 7P): dalla nascita della Serie A a girone unico (dal 1929/30), mai i nerazzurri hanno vinto tre partite di fila contro i bianconeri in tutte le competizioni e più in generale solo la Fiorentina nel 1940/41 e la Lazio nel 1942/43 hanno ottenuto tre successi contro i piemontesi nel corso di una singola stagione.

● La Juventus è la squadra che è arrivata più volte in finale di Coppa Italia (21, inclusa questa) e in generale ha vinto più volte la competizione (14); includendo anche il 2021/22, i bianconeri hanno raggiunto la finale ben sette volte nelle ultime otto stagioni (unica eccezione il 2018/2019) e in cinque di queste hanno alzato il trofeo.

● La Juventus può diventare la quinta squadra dei cinque grandi campionati europei in grado di vincere 15 volte la principale coppa Nazionale, dopo il Barcellona (31 Copa del Rey), Athletic Club (23 Copa del Rey), Bayern Monaco (20 DFB Pokal) e Real Madrid (19 Copa del Rey).

● Questa sarà la seconda finale di Coppa Italia che si giocherà l’11 maggio, la precedente è stata nel 2006, vinta dall’Inter contro la Roma (3-1).

● L’Inter ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di Coppa Italia, comprese tutte le ultime tre, l’ultima volta che ha registrato più clean sheet consecutivi nella competizione è stata tra novembre 2006 e febbraio 2007 (sei).

● Massimilano Allegri può diventare il primo allenatore nella storia capace di vincere cinque volte la Coppa Italia (al momento è a quota quattro, come Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini).

● Simone Inzaghi può diventare il secondo allenatore capace di vincere una Coppa Italia sia alla guida della Lazio che dell’Inter, dopo Roberto Mancini.

● La Juventus può diventare la prima squadra contro cui Simone Inzaghi registra 10 sconfitte da allenatore in prima squadra; tuttavia, dal suo esordio con la Lazio nell’aprile 2016 ha sconfitto sei volte i bianconeri in tutte le competizioni, almeno il doppio di ogni altro tecnico.

● Le 14 reti segnate dalla Juventus in finale di Coppa Italia negli anni 2000 (esclusi autogol) sono state realizzate da 13 giocatori differenti – l’unico tra questi in rete più di una volta è stato Medhi Benatia (doppietta nel 2017/18).

● Nove delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono state segnate da giocatori argentini (una Cambiasso, due Milito, tre per Crespo e Cruz).

● Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol in Coppa Italia con la maglia della Juventus dall’inizio dello scorso decennio: 11 reti in 23 presenze.

● Lautaro Martínez, autore di due delle ultime tre reti in Coppa Italia dell’Inter, ha segnato 11 gol nelle sue ultime 11 presenze considerando tutte le competizioni.