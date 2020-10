Coppa Italia: Torino e Cagliari volano al quarto turno

COPPA ITALIA

Torino e Cagliari accedono al quarto turno della Coppa Italia. I granata vincono 3-1 contro il Lecce: Lyanco (39’) risponde al vantaggio ospite firmato da Stepinski (22’) e nei supplementari ci pensa Verdi a completare la rimonta con una doppietta: prima trasformando un rigore (fallo di mano di Lucioni) e poi rifinendo un contropiede. Faragò regala il passaggio del turno ai sardi, che piegano 1-0 la Cremonese grazie alla rete messa a segno al 69’.

TORINO-LECCE 3-1 dts

Deve sfruttare i tempi supplementari il Torino per avere la meglio contro il Lecce e ottenere la sua prima vittoria in assoluto in questa stagione. La formazione salentina si porta in vantaggio al 22’ con un colpo di testa perfetto di Stepinski sul cross preciso di Mancosu; gli uomini di Giampaolo reagiscono subito e trovano il pareggio grazie a Lyanco, che sempre di testa firma l’1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo supplementare sale in cattedra Verdi: al 109’ trasforma dagli undici metri il rigore concesso per un fallo di mano di Lucioni e poi, al 113’, chiude i conti al termine di un contropiede fulmineo. Al quarto turno di Coppa Italia il Torino se la vedrà contro la Virtus Entella.

CAGLIARI-CREMONESE 1-0

La Cremonese esce a testa altissima dalla Sardegna Arena e, per quanto visto sul campo, avrebbe meritano quantomeno di giocarsela ai tempi supplementari. Le due formazioni colpiscono un legno ciascuno a inizio ripresa (traversa di Faragò e palo di Nardi); gli ospiti assediano poi i sardi e si rendono pericolosissimi con un altro palo di Valeri e con almeno tre grandi parate compiute da Vicario su Buonaiuto e Crescenzi. Alla fine a decidere il match, nel momento migliore dei lombardi, ci pensa Faragò al 69’, con un destro potente sul primo palo dopo la respinta del portiere Volpe sul tiro di Ounas.