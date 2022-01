Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari 1-0: Harroui regala quarti e Juventus a Dionisi

SASSUOLO-CAGLIARI

Al Mapei Stadium decisiva la prima rete in Italia di Harroui. Due reti annullate per offside ai sardi

Il Sassuolo ha battuto 1-0 il Cagliari nell'ottavo di finale di Coppa Italia qualificandosi ai quarti dove affronterà la Juventus. Decisiva la prima rete italiana di Harroui al 18' con un bell'inserimento a capitalizzare la discesa sulla sinistra di Rogerio. Raspadori e Scamacca hanno sfiorato il raddoppio in più occasione, mentre nella ripresa l'arbitro ha annullato sia il gol di Dalbert che quello di Pavoletti per fuorigioco.

LA PARTITA

Il Sassuolo non si è lasciato sfuggire l'occasione di sfidare un Cagliari ridotto ai minimi termini da infortuni e Covid e, vincendo in casa 1-0, si è qualificato per i quarti di finale dove affronterà la Juventus.

Sassuolo aggressivo e offensivo fin dai primi minuti di gioco sfruttando l'assortimento in attacco di Defrel e Scamacca, uno rapido l'altro fisico. Di contro il Cagliari, in piena emergenza, ha impostato la gara per difendersi con un baricentro basso e pressando i neroverdi con al massimo due giocatori per volta. Dopo un paio di occasioni sprecate dal Sassuolo, la prima vera chance è capitata sulla testa di Dalbert che ha spedito di poco a lato. Sul ribaltamento di fronte però è proprio la formazione neroverde a trovare il vantaggio con il primo gol italiano di Harroui: il centrocampista ha deviato in rete l'assist di Rogerio dalla sinistra. A match sbloccato il ritmo della sfida diminuisce ulteriormente, ma è sempre il Sassuolo a sfiorare il raddoppio prima con Raspadori da pochi passi e poi con Scamacca mandando di poco a lato con una conclusione al volo.

La ripresa è iniziata nel segno della confusione. Prima Raspadori e Defrel non sono riusciti con più conclusioni ravvicinate a superare la resistenza di Radunovic, poi nell'area neroverde un batti e ribatti si è trasformato nel gol di Dalbert annullato per fuorigioco. Il primo dei due, perché al quarto d'ora una bella rete in spaccata di Pavoletti su assist di Nandez è stato cancellato dal Var per questione di centimetri. Troppo poco per conquistare l'accesso ai quarti di finale, contro la Juventus ci sarà il Sassuolo.

--

LE PAGELLE

Harroui 6,5 - Trova il primo gol in Italia con un inserimento preciso e un tocco sporco. In mezzo al campo è sempre lucido e non disdegna l'ingresso in area per tutta la partita.

Raspadori 6,5 - Reattivo e pimpante per tutto il match, ma troppo frettoloso negli ultimi metri. Spreca almeno tre occasioni in area di rigore.

Nandez 6 - Rientro importante per Mazzarri per qualità e quantità in mezzo al campo. Prova a sganciarsi con un paio di inserimenti, ma senza successo. Si riscatta con un assist perfetto per la spaccata di Pavoletti annullato dal Var.

Zappa 6 - Dalle sue parti il Cagliari crea i maggiori pericoli. I suoi palloni negli ultimi sedici metri però non sono sfruttati dai compagni.

--

IL TABELLINO

SASSUOLO-CAGLIARI 1-0

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo 6; Muldur 6, Ruan 5,5, Ferrari 5,5, Rogerio 6,5; Harroui 6,5, Magnanelli 5,5 (1' st Lopez 6); Defrel 6, Raspadori 6,5, Kyriakopoulos 6 (30' st Peluso 6); Scamacca 6. A disp.: Consigli, Satalino, Aucelli, Chiriches, Paz, Pieragnolo, Abubakar, Frattesi, Mata. All.: Dionisi 6.

Cagliari (3-5-2): Radunovic 6; Altare 5,5 (1' st Goldaniga 6), Carboni 6, Obert 6; Zappa 6, Nandez 6, Ladinetti 5,5 (42' st Cavuoti sv), Kourfalidis 5,5 (34' st Desogus sv), Dalbert 6; Gagliano 5 (23' st Pereiro 6), Pavoletti 5. A disp.: Lolic, Iovu, Palomba, Tramoni. All.: Mazzarri 5,5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 18' Harroui

Ammoniti: Obert (C)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Sassuolo ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia per la prima volta in assoluto.

• Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata in un match ufficiale per la prima volta dallo scorso settembre, contro la Salernitana in Serie A.

• Il Cagliari non è andato a segno in otto delle ultime 10 trasferte disputate considerando tutte le competizioni.

• Abdou Harroui ha trovato il gol con il suo secondo tiro nello specchio con il Sassuolo (ottavo complessivo), considerando tutte le competizioni.

• Abdou Harroui è il 10° marcatore differente del Sassuolo in questa stagione.

• La rete di Harroui (al 18’) è la prima del Sassuolo nel corso dei primi 20 minuti di gioco in una gara casalinga in stagione.

• Con 40 anni e 300 giorni, Gianluca Pegolo è il giocatore più anziano sceso in campo in questi ottavi di finale di Coppa Italia.