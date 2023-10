Coppa Italia: Salernitana-Sampdoria 4-0, un super Tchaouna porta i granata agli ottavi

COPPA ITALIA

Doppietta del francese nel poker rifilato da Inzaghi a Pirlo: ora la Juve nel prossimo turno

Due Campioni del Mondo a confronto nei sedicesimi di Coppa Italia: la Salernitana di Pippo Inzaghi elimina la Sampdoria di Andrea Pirlo vincendo 4-0 tra le mura dell’Arechi. Ikwuemesi si sblocca al 28’ e confeziona l’assist per il raddoppio di Tchaouna in chiusura di primo tempo (46’). Il francese si scatena in contropiede al 67’, poi chiude Cabral all’86’. Per i granata, ora agli ottavi c’è la Juventus di Massimiliano Allegri.

LA PARTITA

La prima frazione di gioco viene quasi interamente dominata dai granata, che chiudono i blucerchiati nella loro metà campo e fraseggiano tanto con le mezzali e gli esterni. Poco prima della mezzora la squadra di Inzaghi stappa l’incontro, con Ikwuemesi che si sblocca con la girata di sinistro, deviata da Facundo Gonzalez. I campani sfiorano il raddoppio in un altro paio di occasioni, trovandolo poi in chiusura di primo tempo: ancora Ikwuemesi protagonista, con l’assist in profondità per il sinistro potente di Tchaouna, che vale il 2-0. Nella ripresa i liguri cercano di farsi vedere un po’ di più in avanti, ma pagano al primo vero contropiede dei padroni di casa: al 67’ ripartenza fulminea di Tchaouna, che si accentra e chiude con il mancino a fil di palo per il 3-0. Nel finale c’è spazio anche per il poker, firmato da Jovane Cabral con il sinistro all’86’ sulla bella giocata in rifinitura di Simy. Vince 4-0 la Salernitana e vola agli ottavi, dove ad attenderla c’è la Juventus di Allegri. Eliminata la Sampdoria.



LE PAGELLE

Ikwuemesi 7 - Porta a spasso i difensori liguri in svariate occasioni. È vero, è fortunato nel gol con la deviazione di Gonzalez, ma regala un cioccolatino a Tchaouna per il 2-0 dei campani.

Tchaouna 7.5 - Prestazione da Mvp quella del francese, che batte due volte Ravaglia con altrettante sassate di sinistro: la prima potente sul palo del portiere, la seconda precisa dopo un contropiede magistrale.



Gonzalez 5 - Serata no per uno dei difensori più positivi della Samp fin qui (considerando gli infortuni). La differenza di categoria per lui si è sentita più che per altri.

Depaoli 5.5 - Non apporta l’esperienza necessaria per una sfida contro una squadra di Serie A. Lui di presenze nella massima serie ne ha, forse ci si poteva aspettare qualcosa in più.



IL TABELLINO

SALERNITANA-SAMPDORIA 4-0

Salernitana (4-3-3): Costil 6; Bronn 6, Gyomber 6, Pirola 6.5 (dal 33’ st Mazzocchi sv), Bradaric 6.5; Maggiore 6.5 (dal 36’ st Martegani sv), Bohinen 6.5, Legowski 6.5; Tchaouna 7.5 (dal 32’ st Kastanos sv), Ikwuemesi 7 (dal 20’ st Simy 6.5), Botheim 6 (dal 19’ st Cabral 6.5). A disp.: Fiorillo, Ochoa, Lovato, Sambia, Coulibaly, Sfait, Candreva, Stewart. All.: Inzaghi

Sampdoria (4-3-1-2): Ravaglia 5, Depaoli 5.5 (dal 36’ st Conti sv), Ghilardi 5.5 (dal 36’ st Buyla sv), Gonzalez 5, Giordano 6; Girelli 5.5, Ricci 6, Panada 5.5 (dal 35’ st Kasami sv); Askildsen 5.5; De Luca 6, La Gumina 5.5 (dal 20’ st Delle Monache 6). A disp.: Tantalocchi, Stankovic, Langella, Verre, Yepes, Ronaldo Vieira, Esposito, Borini. All.: Pirlo.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 28’ Ikwuemesi, 46’ e 67’ Tchaouna, 86’ Cabral (Sal)

Ammoniti: Giordano, Depaoli, Ghilardi (Sam)