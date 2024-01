Coppa Italia, Roma-Cremonese 2-1: Lukaku e Dybala si regalano il Derby ai quarti

ROMA-CREMONESE 2-1

Giallorossi sorpresi da Tsadjout nel primo tempo, ma la rimonta si concretizza tra il 77' e l'85' con i due uomini chiave di Mourinho

La Roma ha battuto 2-1 in rimonta la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia e si è qualificata ai quarti dove affronterà il Derby contro la Lazio. Serata più complicata del previsto per la squadra di Mourinho che dopo le occasioni di Belotti e Pellegrini (traversa) è andata sotto nel punteggio per la rete di Tsadjout al 37', rischiando di subire il raddoppio in un paio di occasioni. Dopo il palo di El Shaarawy al 54', la serata della Roma è svoltata tra il 77' e l'85' prima con il pareggio di Lukaku e poi con il rigore della vittoria di Dybala.

LA PARTITA

Col fiatone, contro la sfortuna ma alla fine ce l'ha fatta. La Roma ha superato la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia, in rimonta ed evitando i supplementari riuscendo a raddrizzare nel finale sul 2-1 una sfida che sembrava avere tutti i connotati della serata stregata. Tra errori davanti alla porta, grandi parate del portiere avversario e legni - due, una traversa e un palo -, solo l'ingresso in massa degli uomini offensivi a disposizione di Mourinho è riuscito a scalfire il muro grigiorosso fino a farlo crollare sul più bello. Il rammarico per la Cremonese di Stroppa sono le due occasioni sprecate da Zanimacchia e Coda, ma resta l'orgoglio per una prova di sostanza all'Olimpico.

Le premesse nel primo quarto d'ora però sembravano dover raccontare tutta un'altra partita. Nei primi 15 minuti la Roma ha spinto molto, collezionando cartellini gialli avversari in serie (4) e occasioni da gol prima con Belotti dal limite, poi con Pellegrini su punizione a far volare Jungdal e poi con la combo a metà primo tempo con la rete divorata dal Gallo e la traversa (con linea) a porta vuota del capitano giallorosso. Un errore che ha spento l'entusiasmo della Roma e che ha scoperto il fianco alle ripartenze veloci della Cremonese, abile a sfruttare gli spazi con Zanimacchia e letale al 37' con Tsadjout per lo 0-1 con cui si è andati a riposo. Contropiedi su cui Llorente e Celik sono andati in difficoltà prendendosi l'ammonizione e la sostituzione all'intervallo.

Nella ripresa Mourinho si è presentato con Dybala, Kristensen e Zalewski dal primo minuto, unendo in corso d'opera prima Azmoun e poi Spinazzola. La qualità offensiva è aumentata così come la pressione, ma se dopo il palo con deviazione di Antov colpito da El Shaarawy qualche strega sembrava aleggiare sull'Olimpico, una bella azione iniziata da Dybala e rifinita da Azmoun ha mandato in porta Lukaku per il pareggio dopo una serata complicata. Una volta raddrizzata la sfida l'ondata giallorossa ha fatto di tutto per evitare i supplementari e se all'81' Dybala ha sprecato una buona palla da centro area, quattro minuti più tardi l'argentino è stato glaciale nel trasformare il rigore procurato da Spinazzola che è valso il 2-1, la vittoria e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia dove ad attendere i giallorossi c'è la Lazio di Sarri.

LE PAGELLE

Belotti 5 - Il Gallo si gioca la propria chance dal primo minuto con la solita grinta, ma anche con quella frenesia in area che gli fa sprecare almeno due buone occasioni da gol, una a pochi passi da Jungdal. Spesso si sposta a destra e finisce per fare l'ala piuttosto che la punta.

Pellegrini 6 - Il capitano è l'ultimo ad affondare con la propria nave, ma tra sfortuna e imprecisione ci mette del suo. Al 26' colpisce una traversa clamorosa che sputa il pallone sulla linea, poi su punizione è magistrale ma esalta l'esplosività di Jungdal tra i pali. Con l'ingresso di Dybala si allontana dalla porta.

Lukaku 6,5 - Mourinho non rinuncia a lui neanche in Coppa Italia, ma l'attaccante belga passa la serata francobollato ai difensori della Cremonese. Dybala e Azmoun gli apparecchiano la giocata nel finale aprendogli spazio e lui non perdona col mancino.

Tsadjout 7 - La zampata che sblocca il match è da grande attaccante, si libera di Llorente e Cristante con un solo tocco e supera Svilar in uscita.

Zanimacchia 6,5 - È la freccia nell'arco di Stroppa che si lancia a tutta velocità negli spazi tra centrocampo e difesa della Roma. Sfiora il gol con due conclusioni che avrebbero meritato miglior fortuna.

IL TABELLINO

ROMA-CREMONESE 2-1

Roma (3-5-2): Svilar 6; Celik 5 (1' st Kristensen 6,5), Cristante 5,5, Llorente 5 (1' st Zalewski 5,5); Karsdorp 6 (29' st Spinazzola 6,5), Bove 6 (22' st Azmoun 6,5), Paredes 6, Pellegrini 6, El Shaarawy 6; Lukaku 6,5, Belotti 5 (1' st Dybala 6,5). A disp.: Rui Patricio, Boer, Renato Sanches, Pagano, Pisilli. All.: Mourinho 6.

Cremonese (3-4-2-1): Jungdal 6,5; Ravanelli 6, Antov 6,5, Tuia 6; Ghiglione 6,5 (1' st Majer 5), Collocolo 5,5, Castagnetti 6 (16' st Quagliata 5,5), Sernicola 5; Zanimacchia 6,5, Okereke 6 (16' st Coda 5,5); Tsadjout 7 (16' st Abrego 5,5). A disp.: Brahja, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Lochoshvili, Sekulov, Valzania, Vazquez, Ciofani, Afena-Gyan. All.: Stroppa 6,5.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 37' Tsadjout (C), 32' st Lukaku (R), 40' st rig. Dybala (R)

Ammoniti: Llorente, Celik, Karsdorp (R); Castagnetti, Ghiglione, Antov, Ravanelli, Bianchetti (C)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Da novembre in avanti Romelu Lukaku è il giocatore di Serie A che ha segnato di più, considerando tutte le competizioni (sei gol).

• Tra i giocatori di Serie A, solo Lautaro Martínez (19) ha partecipato a più gol di Romelu Lukaku (16: 14 reti + due assist) in questa stagione in tutte le competizioni.

• Dal giorno del suo primo gol in Coppa Italia, con la maglia della Juventus (16 dicembre 2015 vs Torino), Paulo Dybalaè il giocatore che ha realizzato più reti nella competizione (13).

• La Roma (18) è la squadra che ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco tra le squadre di Seire A in questa stagione in tutte le competizioni.

• Tra i giocatori di Serie A solo Berardi (13) ha segnato più gol su rigore di Paulo Dybala nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni.

• Romelu Lukaku ha segnato in tutti i tre gli ottavi di finale giocati in Coppa Italia (entrambi con l’Inter) dopo la doppietta al Cagliari nel 2020 e gol contro la Fiorentina nel 2021.

• La Roma ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia nelle ultime tre edizioni, dopo che aveva fallito il passaggio di questo turno in due delle ultime tre edizioni precedenti.

• La Roma ha segnato 21 gol nelle ultime 10 partite in casa di Coppa Italia, una media 2.1 a match.

• Frank Tsadjout ha segnato un gol in una competizione ufficiale per la prima volta da giugno 2023 (contro la Salernitana in Serie A).