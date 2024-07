Coppa Italia, le date dei 32esimi di finale e la programmazione tv

Dopo il turno preliminare del 4 agosto che darà l'accesso al tabellone principale, dal 9 agosto la Coppa Italia entra nel vivo con i trentaduesimi di finale che saranno trasmessi - come l'intera competizione - in esclusiva su Mediaset: si parte con quattro match e subito tre squadre di Serie A, Monza, Genoa e Udinese. Il giorno successivo ecco la prima big, il Napoli di Conte contro il Modena, con il turno che si andrà a completare martedì 12 agosto. Sedici partite in quattro giorni, tutte in diretta esclusiva in chiaro, tra Italia 1 e Canale 20 oltre alla consueta diretta streaming su Sportmediaset.it.