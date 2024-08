Coppa Italia, Pisa e Lecce passano il turno: out Frosinone e Mantova

COPPA ITALIA

I nerazzurri di Filippo Inzaghi brillano allo Stirpe ed eliminano i ciociari con un 3-0. Al Via del Mare decide invece Krstovic nel finale

Grande prova del Pisa nei trentaduesimi di Coppa Italia: i toscani battono 3-0 il Frosinone allo Stirpe e avanzano ai sedicesimi, dove affronteranno il Cesena. Di Tramoni (28'), Bonfanti (44') e Arena (89') le reti che decidono l’incontro. A passare è anche il Lecce, che ha la meglio 2-1 del Mantova: Bragantini (74') risponde a Gaspar (14'), ma Krstovic riesce a trovare all'86' la rete che regala ai pugliesi la prossima sfida al Sassuolo.

FROSINONE-PISA 0-3

A partire meglio al Benito Stirpe è il Pisa, subito pericoloso all'8': Beruatto chiama alla grande parata Cerofolini, con un insidioso tiro di esterno sinistro. Qualche minuto dopo è Touré ad avere un’altra occasione importante: completamente solo, il tedesco non riesce però a inquadrare la porta. A furia di insistere, il Pisa trova quindi la via del gol al 28': grave errore del Frosinone in fase di costruzione dal basso, Tramoni ne approfitta e fa 1-0. In campo ci sono solo i toscani e al 44' è Bonfanti a siglare il raddoppio per gli ospiti. Il Frosinone fa davvero tanta fatica ed è costretto quindi ad affidarsi a qualche iniziativa personale: al 77' Cuni prova a dare una scossa alla squadra, ma Semper non si lascia sorprendere. A pochi secondi dal novantesimo Arena trova anche il 3-0 per il Pisa, alla sua prima azione dopo l’ingresso in campo. I toscani al prossimo turno affronteranno il Cesena.

LECCE-MANTOVA 2-1

Al Via del Mare il match si sblocca già al 14': cross di Gallo da calcio d’angolo e incornata vincente sul primo palo di Gaspar, al suo debutto con il Lecce. I padroni di casa dominano il primo tempo, creando soprattutto con Dorgu, ma al 41' concedono una clamorosa occasione al Mantova per il pareggio: la palla finisce sui piedi di Maggioni, che però spreca incredibilmente. L’1-1 i lombardi lo trovano quindi nella ripresa: al 74' Bragantini sfrutta un buco difensivo del Lecce e batte Falcone. Qualche istante dopo il Var annulla a Gaspar il gol della doppietta: l’angolano segna infatti con un tocco di braccio. Il match sembra destinato ai calci di rigore, ma Krstovic non è di questo avviso: il montenegrino trova lo stacco vincente del 2-1 e porta il Lecce ai sedicesimi, dove ad aspettarlo ci sarà il Sassuolo.