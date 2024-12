Coppa Italia: Milan senza Maignan e Theo contro il Sassuolo

Mike Maignan e Theo Hernandez non saranno convocati per la sfida degli ottavi di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo: il portiere rossonero si è infatti sottoposto a un piccolo intervento chirurgico dentale, mentre l'esterno sinistro francese starà fuori per precauzione per smaltire un colposubito nell'ultima partita di campionato contro l'Empoli. Contro i neroverdi di Fabio Grosso, Fonseca farà presumibilmente un po' di turnover: la difesa cambierà totalmente rispetto a sabato scorso: linea a quattro davanti a Sportiello composta da Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano. A centrocampo, invece, cofermati Fofana e Reijnders, in attacco riposo per Pulisic, sostituito da Loftus-Cheek. A destra spazio a Chukwueze, mentre a sinistra la maglia da titolare se la contendono Leao e Okafor. Punta centrale Abraham.