Coppa Italia: lo Spezia stende il Brescia e sfiderà l'Atalanta

COPPA ITALIA

Al Picco finisce 3-1 con doppietta di Strelec e gol di Verde: agli ottavi sarà Gasperini contro Gotti

Nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, lo Spezia batte 3-1 il Brescia, qualificandosi agli ottavi dove affronterà l'Atalanta di Gasperini. La formazione di Gotti si vede subito annullare un gol a Ellertsson per fallo di Strelec, che però decide il match del Picco con due reti: al 20' e all'86'. Nel mezzo, il sinistro dal limite di Verde (55') che finisce all'angolino basso: inutile il colpo di testa di Moreo al 93' per le Rondinelle.

Missione compiuta per Gotti: lo Spezia batte 3-1 il Brescia al Picco e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia. I liguri partono forte e al 5' sembrano passare in vantaggio, ma la rete di Ellertson viene annullata per fallo di Strelec su Andrenacci. Dopo una traversa colpita da Verde su punizione (con complicità del portiere delle Rondinelle), al 20' è proprio Strelec, dopo un'azione nello stretto, a segnare in area di esterno su assist di Sanca. Gli ospiti provano a rispondere con Olzer, ma Zoet è attento sul suo colpo di testa. Al 55', invece, arriva il raddoppio, con Verde che dal limite trova l'angolino basso sul primo palo di Andrenacci. All'86', arriva il 3-0 che chiude i giochi, ed è ancora Strelec, di sinistro, a segnare da pochi passi la sua personale doppietta dopo la percussione centrale di Holm. Inutile, al 93', il gol di testa di Moreo su cross di Pace: finisce 3-1. Lo Spezia si qualifica così agli ottavi: sfiderà l'Atalanta di Gasperini con un potenziale sguardo all'Inter ai quarti.