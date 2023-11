Coppa Italia, Lecce-Parma 2-4: gara folle al Via del Mare, out i salentini nel recupero

LECCE-PARMA 2-4

Succede di tutto nella sfida delle 18. I ducali chiudono sul 2-0 al 45' e vengono rimontati da Piccoli e Strefezza, prima del crollo giallorosso. Passa la capolista della Serie B

© italyphotopress 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Coppa Italia continua a regalare emozioni e reti a non finire. Succede di tutto durante Lecce-Parma, gara che viene vinta per 4-2 dagli ospiti nei minuti conclusivi. I ducali si erano portati sul 2-0 con Sohm (9') e Bonny (29'), salvo poi calare nella ripresa e venire riacciuffati da Piccoli (54') e Strefezza (76'). Nel recupero il crollo giallorosso, con l'autorete di Pongracic (94') e il rigore di Man (96'). Sarà Parma-Fiorentina negli ottavi.

COPPA ITALIA 2023, LECCE-PARMA: LA PARTITA

Emozioni a non finire al Via del Mare, in una gara che vede il Lecce di Roberto D'Aversa salutare anzitempo la Coppa Italia: sarà Fiorentina-Parma negli ottavi, dopo il 4-2 maturato nel recupero e un match ricco di colpi di scena. Partono forte i padroni di casa, che vogliono interrompere la loro serie negativa e vanno vicini alla rete con l'ex Nicola Sansone. Al 9' però cala nuovamente il buio per la formazione di D'Aversa, che subisce la rete dello svantaggio: Hainaut ruba palla a Gallo e serve Sohm, che batte Brancolini con un destro dal limite. Il Var conferma la rete, dopo aver controllato un potenziale offside, e al 18' il Parma sfiora il raddoppio con Wojo Coulibaly. Il difensore salta due uomini e s'invola da solo a tu per tu con Brancolini, calciando malissimo e facendosi ipnotizzare. La gara si ferma per qualche minuto a causa dell'infortunio muscolare per l'arbitro Minelli, che viene sostituito dal quarto uomo Feliciani, poi alla ripresa raddoppiano i ducali: merito di Yoan Bonny (29'), che colpisce con un tiro dal limite che s'insacca all'incrocio. Il doppio schiaffo risveglia il Lecce, che sfiora due volte la rete che riaprirebbe tutto, prima con Oudin e poi con Piccoli. I salentini protestano per un rigore concesso e poi cancellato dal Var, nonostante il tocco sul centravanti sembri esserci, e va al riposo sotto di due gol.

Nella ripresa il Parma sfiora subito il tris con Mihaila, però poi c'è solo il Lecce. Corvi evita la rete di Piccoli, scatenato in avvio di ripresa, ma non può nulla al 54': l'attaccante di proprietà dell'Atalanta calcia, recupera palla dopo l'intervento del portiere e segna in tap-in il 2-1. Piccoli si vede anche annullare la rete del pareggio, che arriva comunque al 76', dopo i cambi iperoffensivi di D'Aversa e l'accentramento di Strefezza in un 4-2-3-1: è proprio il capitano salentino a insaccare con uno strepitoso destro a giro. Corvi evita il 3-2 di Piccoli e il Parma si rivede all'87', con la punizione di Mihaila e la reazione (incerta) di Brancolini. Il finale è convulso e porta al roboante harakiri del Lecce: da un cross di Man nasce l'autorete di Pongracic al 94', dopo una doppia deviazione, poi il rumeno trasforma un rigore al 96'. Il penalty, assegnato per un fallo di Ramadani, chiude la sfida sul 4-2. Sarà Parma-Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia, avanza la capolista della Serie B. Si prolunga la crisi del Lecce, che non vince da sei gare.

LE PAGELLE

Strefezza 6.5 - Suona la carica per i suoi dopo il doppio schiaffo subito dal Parma, e nella ripresa si trasforma. Ispira la rete del vantaggio e, dopo essersi accentrato in un 4-2-3-1 iperoffensivo, firma il 2-2 con un gran tiro a giro.

Piccoli 6.5 - Nel primo tempo è, di fatto, l'unico positivo nel Lecce con Strefezza. Sfiora la rete in tre occasioni e la trova, con merito, al 54' rilanciando i suoi. Firmerebbe anche la doppietta, ma viene punito un netto offside.

Baschirotto 5 - Serata da dimenticare per il difensore rivelazione della scorsa Serie A: rischia l'autorete, si perde Sohm sul gol e fatica tremendamente contro gli scambi di posizione di Benedyczak e Bonny.

Man 6.5 - Il suo avvio da subentrante è diesel, ma nel recupero l'esterno offensivo di Pecchia si accende a pieno regime: da un suo cross nasce il 3-2, poi ecco il rigore trasformato per il poker.

Corvi 6.5 - Per una mezz'ora mantiene vivi i sogni di qualificazione del Parma a suon di parate, dimostrando di essere più di un secondo affidabile. Incolpevole sulle reti.

Benedyczak 5.5 - Dovrebbe essere il terminale offensivo del Parma, ma non incide e cede le luci della ribalta a Bonny. Serata opaca del polacco, che sparisce definitivamente nella ripresa e viene giustamente sostituito.

IL TABELLINO, RISULTATO LECCE PARMA COPPA ITALIA

LECCE (4-3-3) - Brancolini 5.5; Venuti 5.5, Baschirotto 5 (1' st Pongracic 5.5), Touba 5, Gallo 6 (44' st Dorgu sv); Berisha 5.5, Ramadani 5.5, Oudin 5.5 (17' st Almqvist 6); Strefezza 6.5 (49' st Krstovic sv), Piccoli 6.5, Sansone 5.5 (17' st Banda 6). All. D'Aversa. A disposizione: Samooja, Falcone, Borbei, Rafia, Gonzàlez, Gendrey, Faticanti, Smajlovic, Samek.

PARMA (4-2-3-1) - Corvi 6.5; Coulibaly 6, Osorio 5.5 (10' st Delprato 6), Circati 6, Di Chiara 6 (17' st Zagaritis 5.5); Estévez 5.5, Sohm 6.5; Hainaut 6 (10' st Man 6.5), Bonny 6.5 (1' st Bernabé 5.5), Mihaila 6.5; Benedyczak 5.5 (33' st Charpentier 6). All. Pecchia. A disposizione: Chichizola, Turk, Begic, Ansaldi, Colak, Camara, Hernani, Amoran, Haj Mohamed.

Arbitro: Minelli.

Marcatori: 9' Sohm (P), 29' Bonny (P), 9' st Piccoli (L), 31' st Strefezza (L), 49' st aut. Pongracic (P), 51' st Man rig. (P).

Ammoniti: Mihaila (P), Strefezza (L), Coulibaly (P), Zagaritis (P), Berisha (L).

Note - Infortunio per l'arbitro Minelli al 21': subentra il quarto uomo Feliciani.

