Serie A, Lecce-Torino 0-1: Buongiorno torna e rilancia Juric

lecce-torino 0-1

Il difensore rientra dal primo minuto e decide la sfida del Via del Mare al 41': i granata vincono dopo cinque turni

Serie A, le foto di Lecce-Torino



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella decima giornata di Serie A, il Torino batte 1-0 il Lecce e torna sia a fare gol che a vincere. A decidere il match del Via del Mare è il rientrante Buongiorno, che al 41' insacca su assist di Ricci lanciato da Linetty. Inutili, nella ripresa, i cambi tentati da D'Aversa: dopo due pareggi e tre sconfitte, i granata sorridono e si portano a 12 punti, a -1 dai salentini che non vincono invece dall'1-0 al Genoa di fine settembre.

LA PARTITA

Dopo più di un mese, il Torino torna a segnare e a vincere: finisce 1-0 al Via del Mare contro un Lecce ufficialmente fermatosi all'1-0 al Genoa dello scorso 22 settembre. I salentini vanno vicini al vantaggio con la prima, vera opportunità alla mezz'ora: Almqvist sterza e mette al centro per Banda, che controlla e conclude di sinistro trovando l'opposizione di piede di Milinkovic-Savic, autore di un rilancio sbagliato che dà il via all'azione dei giallorossi e decisivo poco dopo anche su Krstovic e sullo stesso Almqvist. Interventi fondamentali, perché al 41' i granata passano: Buongiorno, tornato dal primo minuto, si trova al posto giusto al momento giusto per fare 1-0 su assist di Ricci e regalare il vantaggio all'intervallo a Juric.

Nella ripresa, il Lecce non riesce a sbloccarsi e allora D'Aversa tenta il doppio cambio: dentro Oudin e Strefezza per Rafia e Almqvist, ma è comunque il Torino ad andare vicino al raddoppio con il colpo di testa di Sanabria alto sopra la traversa. I salentini insistono, ma le occasioni le hanno i granata: all'89', i due esterni confezionano l'ultima vera opportunità del match, con Bellanova che serve Lazaro, la cui conclusione al volo finisce fuori. Finale senza particolari patemi per il Torino, che vince 1-0 e si porta a -1 proprio dal Lecce. Espulso proprio all'ultimo minuto Juric.

LE PAGELLE

Banda 6 - Uno dei pochi a rendersi pericoloso nel primo tempo: l'occasione ce l'ha, ma viene fermato da Milinkovic-Savic.

Krstovic 5,5 - A prescindere dal lavoro di prima punta, non riesce a incidere sulla partita.

Milinkovic-Savic 6,5 - Salva su Banda, Krstovic e Almqvist: parate non complicate ma decisive perché arrivano prima del gol.

Buongiorno 7 - Torna nel migliore dei modi: guidando la difesa e decidendo il match con una zampata da pochi passi.

Linetty 6,5 - Parte con un giallo che dovrebbe condizionarlo, in realtà entra nell'azione dell'1-0 con un lancio illuminante per Ricci.

IL TABELLINO

LECCE-TORINO 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5,5, Pongracic 5,5, Baschirotto 6, Gallo 5 (36' st Dorgu 6); Rafia 5,5 (11' st Oudin 6), Ramadani 6, Gonzàlez 5,5; Almqvist 6 (11' st Strefezza 6), Krstovic 5,5 (17' st Piccoli 6), Banda 6 (17' st Sansone 5,5). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Touba, Samek, Berisha, Listkowski, Kaba. All.: D'Aversa 5,5

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6,5; Vojvoda 6, Buongiorno 7, Rodriguez 5,5; Bellanova 6 (51' st Zima sv), Linetty 6,5, Ricci 6,5 (37' st Tameze sv), Gineitis 5,5 (37' st Ilic sv), Lazaro 6; Sanabria 6, Pellegri 6 (19' st Zapata 6). A disp.: Gemello, Popa, Sazonov, Antolini, N'Guessan, Seck, Radonjic. All.: Juric 6,5

Arbitro: Aureliano

Marcatore: 41' Buongiorno

Ammoniti: Gineitis (T), Linetty (T), Gendrey (L), Lazaro (T), Rafia (L), Rodriguez (T), Gallo (L), Tameze (L)

Espulsi: Juric (T) al 51' st

Note: recupero 3'+ 7'

STATISTICHE OPTA

-Alessandro Buongiorno ha già segnato due gol in sette presenze in questo campionato di Serie A, uno in più rispetto a quelli realizzati nelle sue precedenti 70 apparizioni nella competizione (uno).

-In questo campionato nessun difensore ha segnato più gol di Alessandro Buongiorno (due, come Lucas Martínez Quarta e Denzel Dumfries).

-In questa stagione solo Marcin Bulka (sette) e Yann Sommer (sei) hanno mantenuto più volte la porta inviolata rispetto a Vanja Milinkovic-Savic (cinque) tra i portieri nei cinque principali campionati europei.

-Il Lecce ha perso tre partite di fila contro il Torino in Serie A per la prima volta nella sua storia.

-Il Lecce ha perso le ultime due gare interne contro il Torino in Serie A, una sconfitta in più rispetto alle precedenti otto sfide disputate contro i granata al Via del Mare nella competizione.

-Il Lecce ha terminato due gare casalinghe consecutive in Serie A contro il Torino senza segnare neanche una rete per la prima volta nella competizione.

-Samuele Ricci ha già fornito due assist in questo campionato, tanti quanti nelle precedenti due stagioni disputate in Serie A.

-Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in nove delle 10 partite disputate in questo campionato, meglio di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

-Durante Lecce-Torino sono stati ammoniti otto giocatori: solo in Bologna-Napoli del 24 settembre scorso si sono contati più cartellini gialli in questo campionato (nove).