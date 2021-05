Coppa Italia, le pagelle della Juve: Kulusevski scatenato, Chiesa è decisivo

Buffon 6,5 - Quella del Mapei potrebbe essere l'ultima gara in maglia Juve, di certo l'ultimo trofeo alzato al cielo. E su questa Coppa Italia c'è anche la sua griffe, con la parata con i piedi in controtempo su Palomino dopo appena 2' e la respinta sul colpo di testa di Hateboer.

Cuadrado 6,5 - Devastante lo scorso weekend contro l'Inter, anche stasera conferma la sua importanza per questa squadra con una gara attenta in fase difensiva ed è sempre prezioso nelle ripartenze.

De Ligt 6 - Come per Zapata dall'altra parte, gara dai due volti dell'olandese, in grande difficoltà contro il colombiano per tutto il primo tempo. Nella ripresa dalle sue parti non si passa mai. Grandissimo il salvataggio su Romero a inizio ripresa

Chiellini 6,5 - E' l'embleta dello spirito e dell'umiltà ritrovata dei bianconeri. Soffre anche lui Zapata nel primo tempo, ripresa da capitano e leader.

Danilo 6 - Gara ordinata quella del brasiliano, più preoccupato a difendere che offendere. Senza infamia e senza lode.

McKennie 6 - Fa tanto lavoro oscuro, impreziosito dall'assist per Kulusevski. E' uno dei simboli di questa Juve operaia.

Bentancur 6 - Gara ordinata del centrocampista uruguaiano, reduce dall'espulsione contro l'Inter. Tiene bene la posizione e scherma le offensive bergamasche.

Rabiot 5,5 - Rischia tantissimo su Pessina in mezzo all'area, ma Massa valuta regolare il contatto. Perde palla in occasione del pari di Malinovski. Poi cresce come tutta la squadra.

Chiesa 7 - Si accende poco, ma alla fine è decisivo. Si divora a tu per tu con Gollini il gol del 2-1 colpendo il palo. Pirlo decide di cambiarlo per mandare in campo Dybala e l'ex Viola prima di lasciare il campo realizza il gol che vale la Coppa Italia dopo uno splendido scambio con Kulusevski.

Dal 29' st Dybala 6 - Entra ad aiutare la squadra nel concitato finale.

Kulusevski 8 - Prestazione eccezionale del prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, la migliore in maglia Juve. Spacca il match con un delizioso sinistro a giro, la specialità della casa. Sfiora il raddoppio al 58' con un tocco di rapina, evitato solo da un superlativo Gollini. E per finire serve a Chiesa il delizioso assist del 2-1 finale.

Dal 37' st Bonucci sv

Ronaldo 6 - Primo tempo sottotono e senza acuti, con una sola conclusione su punizione contro la barriera. Si sveglia dopo un'ora di gioco, prima con un colpo di testa debole e centrale, poi con la cosa più bella della sua gara, il tacco per Chiesa che solo davanti a Gollini colpisce il palo.

All.: Pirlo 7 - Mentre tutti si aspettano uno tra Dybala e Morata, sorprende tutti e azzecca la mossa Kulusevski. Non guasta nemmeno un pizzico di fortuna, perché Chiesa segna pochi secondi prima di uscire.



Getty Images