Coppa Italia: avanzano Sassuolo e Salernitana, ko Cosenza e Ternana

COPPA ITALIA

I neroverdi battono 5-2 il Cosenza ai supplementari, la punizione di Candreva lancia i granata: 1-0 alla Ternana

Sassuolo e Salernitana avanzano al terzo turno di Coppa Italia battendo Cosenza (5-2) e Ternana (1-0). Al Marulla, i neroverdi battono ai supplementari i Lupi: decidono Ceide e Mulattieri (doppietta) dopo le reti di Tutino, Bajrami, Pinamonti e Marzocchi nei tempi regolamentari. Ora, Spezia o Venezia per Dionisi. I granata, invece, battono i rossoverdi all'Arechi con la punizione al 7' di Candreva: sfideranno Sampdoria o Südtirol.

COSENZA-SASSUOLO 2-5

Non inganni il punteggio: è decisamente sofferto il passaggio del turno ai sedicesimi di finale di Coppa Italia del Sassuolo, che batte 5-2 ai supplementari il Cosenza. Al San Vito Marulla, la partita si mette subito bene per i Lupi, in vantaggio al 9' con il rigore procurato e trasformato da Tutino. All'intervallo, però, il potente sinistro sotto la traversa di Bajrami vale l'1-1. La rimonta sembra completarsi con il gol, ancora dal dischetto, di Pinamonti al 78', ma il colpo di testa di Marzocchi al 90' costringe la formazione di Dionisi ad andare oltre i novanta minuti. Al 100', ecco l'episodio che cambia la sfida: Calò, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia i padroni di casa in dieci, così Ceide prima dell'intervallo riporta in vantaggio gli ospiti. Nel secondo supplementare, il Sassuolo dilaga con Mulattieri che, entrato a metà ripresa al posto di Bajrami, fissa il pokerissimo neroverde con una doppietta tra il 115' e il 118'. Ora, il Sassuolo affronterà una tra Spezia e Venezia. Poi, eventualmente, l'Atalanta di Gasperini.

SALERNITANA-TERNANA 1-0

Basta una potente punizione di Candreva per regolare (1-0) la Ternana: la Salernitana avanza dunque al terzo turno dove affronterà Sampdoria o Südtirol. L'episodio che decide il match arriva già al 7', con il destro dell'ex Sampdoria e Inter che batte Iannarilli passando attraverso la barriera. I granata amministrano mentre i rossoverdi, che sullo 0-0 hanno un'occasione con il diagonale mancino di Ferrante, provano a reagire, ma le palle gol nel primo tempo latitano. Nella ripresa, però, la formazione di Lucarelli spaventa i granata con il palo colpito di testa da Falletti. Anche i padroni di casa vanno vicini al gol, ma Candreva e soprattutto Gyomber sugli sviluppi di calcio d'angolo sono imprecisi. Al 77', riassapora l'Arechi Boulaye Dia, poi la sfida non offre ulteriori emozioni: con questo 1-0, la Salernitana è tra le migliori 32 della Coppa Italia. E, se dovesse passare il prossimo turno, giocherebbe contro la Juventus.