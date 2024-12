Coppa Italia, l'Inter apre un nuovo fronte contro l'Udinese e chiude gli ottavi di finale

A centrocampo, invece, la scelta è ricaduta su Frattesi (l'Udinese è fra l'altro la sua vittima preferita), Zielinski e Calhanoglu, destinato quest'ultimo a una annunciata staffetta con Asllani. Riposa Mkhitaryan, per scelta, e non ci sarà Barella, per necessità. A differenza di Dimarco, uscito all'Olimpico per crampi e nulla più, il centrocampista sardo ha accusato un lieve affaticamento a causa del quale anche ieri non ha lavorato coi compagni. Oggi si sottoporrà ad accertamenti medici: non c'è alcuna particolare preoccupazione ma meglio approfondire per non correre rischi.