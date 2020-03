Coppa Italia: Juventus-Milan rinviata a data da destinarsi

COPPA ITALIA

Niente porte parzialmente aperte, tantomeno porte chiuse. Juventus-Milan, in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium e valevole come ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è stata rinviata a data da destinarsi. E' quanto è stato deciso al termine del vertice convocato dal prefetto Palomba, a cui hanno partecipato il Questore, la sindaca Appendino e i rappresentati della Juventus. Lo apprende l'Ansa.

Il match era previsto a porte aperte con alcune limitazioni: il divieto di accesso allo stadio solo per i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona e di Pesaro-Urbino.