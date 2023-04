Coppa Italia, stasera Juventus-Inter su Canale 5

COPPA ITALIA

Inzaghi prepara 6 cambi rispetto alla Fiorentina e Brozovic va verso l’esclusione, Allegri si affida a Di Maria e Vlahovic che hanno riposato col Verona, Chiesa in panchina

Molti tra tifosi e addetti ai lavori l'hanno spesso criticato perché sbaglia i cambi e allora nel momento di massima difficoltà, con la sua Inter che viene da tre sconfitte in fila, Simone Inzaghi per la prima delle tre partite che potrebbero decidere il suo futuro... cambia. Per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus (in diretta esclusiva alle ore 21.00, su Canale 5) il tecnico nerazzurro prepara sei cambi rispetto all’undici che ha perso con la Fiorentina e Brozovic e Lukaku sono le bocciature più pesanti. Allegri invece punta sui carichi pesanti, Di Maria e Vlahovic hanno riposato con il Verona e partiranno dal primo minuto come Rabiot, che nel giorno del suo compleanno ha caricato la squadra con un discorso: "Ora abbiamo due trofei da vincere":

Il francese al momento è l'uomo più in forma dei bianconeri e giocherà a centrocampo con Cuadrado, Fagioli, Locatelli e Kostic, mentre le uniche eccezioni ai "titolarissimi" dell'ultimo periodo saranno tra i pali, dove giocherà Perin, e in difesa, dove Gatti sarà confermato nei tre con Bremer e Danilo. Alex Sandro partirà dalla panchina così come Federico Chiesa, che comunque è a disposizione.

Ampio turnover invece come detto per Inzaghi, che sa bene che l'obiettivo numero uno della società è la qualificazione alla prossima Champions League e quindi sa anche che la gara di Salerno di venerdì è forse ancora più importante di quella di stasera. Il tecnico prepara sei novità a partire dalla porta, dove si rivedrà Handanovic, fino ad arrivare all'attacco, dove Lautaro (che non è mai andato in gol allo Stadium e vuole sfatare il tabù) riprenderà il suo posto al fianco di Dzeko e darà un turno di riposo a Lukaku, che ha giocato 90' con la Fiorentina.

Bocciato ancora una volta Correa, che magari entrerà a gara in corso, come è bocciato Brozovic, lontanissimo dalla fora migliore e titolare in tutte le quattro sconfitte nerazzurre delle ultime cinque partite. Al suo posto giocherà Asllani, su cui la società in estate ha investito 14 milioni di euro, e alla sua destra altra chance per Bellanova, tra i più positivi con la Fiorentina e in grado in velocità di limitare Kostic. Sull'altra fascia è ballottaggio tra Dimarco (favorito) e Gosens.

LE FORMAZIONI

