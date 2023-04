Coppa Italia in esclusiva: Juve-Inter e Cremonese-Fiorentina su Canale 5

© Getty Images

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Martedì 4 e mercoledì 5 aprile torna la competizione nazionale con le gare d’andata delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.