Coppa Italia, Italiano: "Niente sciocchezze, dobbiamo tutelare il risultato dell'andata"

D'AVERSA: "ONOREREMO L'IMPEGNO"

Di tono diverso invece le dichiarazioni di Roberto D'Aversa alla vigilia della gara di ritorno di Coppa Italia contro il Bologna. "Chi scenderà in campo dovrà farlo con il massimo delle sue potenzialità per onorare l'impegno - ha spiegato il tecnico dell'Empoli -. In questo momento il Bologna sta facendo cose importanti, dobbiamo far parlare il campo". "Ci tengo a evidenziare che abbiamo perso giocatori importanti come Kouamé, bisogna valutare chi è prestativo - ha aggiunto -. Col Venezia abbiamo speso tanto, a livello fisico questi ragazzi stanno dando tutto, poi dobbiamo cercare di limitare qualche errore". "Chiedo a chi scende in campo di godersi una semifinale di Coppa Italia - ha continuato -. Se io avessi avuto la fortuna o la bravura di avere questa possibilità, avrei voluto misurarmi con l'avversario per dimostrare che l'avversario non è superiore. Il Bologna è una squadra forte, che ha una fisionomia accentuata dalle doti del suo allenatore, poi c'è sempre il verdetto del campo". "Rammarico per l'andata? Inutile stare a ragionare su ciò che è successo - ha concluso -. Siamo consapevoli della forza del Bologna, ma bisogna andare in campo come se fosse una partita secca".