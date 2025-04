Coppa Italia, Empoli-Bologna 0-3: Italiano vede la finale

- Il Bologna ha vinto sei gare consecutive tra tutte le competizioni, lo stesso numero di successi ottenuto tra febbraio e marzo 2024, con Thiago Motta in panchina e tutte in Serie A in quel caso.

- Dopo il successo per 4-1 del 9 settembre 2001, il Bologna è diventata la prima squadra ad ottenere due successi in casa dell’Empoli in Coppa Italia.

- Il Bologna ha vinto tre gare consecutive senza subire gol contando tutte le competizioni in una singola stagione per la prima volta dal periodo tra maggio e giugno 2008 (tre di fila in Serie B in quel caso).

- Il Bologna ha vinto due trasferte di fila con annesso clean sheet tra tutte le competizioni per la prima volta dal settembre 2017 (1-0 contro Sassuolo e Genoa in quel caso, entrambe le volte in Serie A).

- Il Bologna ha ottenuto quattro clean sheet consecutivi in Coppa Italia per la prima volta dalla stagione 1980/81 (quattro anche in quel caso).

- Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata per tre trasferte di Coppa Italia consecutive per la prima volta dal periodo tra settembre 1971 e giugno 1972 – tre anche in quel caso).

- Il Bologna ha segnato più due gol in casa dell'Empoli contando tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 9 settembre 2001 (vittoria per 4-1 per i rossoblù, anche in quel caso in Coppa Italia).

- L’Empoli ha subito gol per 11 partite consecutive in Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra settembre 2002 e agosto 2005 (12 gare di fila in quel caso).

- Riccardo Orsolini, 13 reti e tre assist tra tutte le competizioni, ha eguagliato il suo record di partecipazioni al gol in una singola stagione (16 come nel 2018/19 – 10G+6A in quel caso).

- Dalla sua stagione d'esordio con il Bologna in Coppa Italia (dal 2018/19), solo Federico Chiesa (11) e Gianluca Scamacca (nove) hanno realizzato più gol di Riccardo Orsolini (otto) tra i giocatori italiani nella competizione.

- Riccardo Orsolini ha segnato due gol in una singola edizione di Coppa Italia per la prima volta in carriera; in generale, il classe '97 non segnava in trasferta nella competizione dal 18 agosto 2019 contro il Pisa (unica sua altra marcatura esterna nel torneo).

- Il Bologna ha segnato 62 gol in 41 partite tra tutte le competizioni in questa stagione, già due in più rispetto a tutte le 42 gare disputate l'anno scorso sotto la guida tecnica di Thiago Motta.

- Prima doppietta di Thijs Dallinga con la maglia del Bologna: l'attaccante olandese non segnava più di una rete in un singolo match tra tutte le competizioni dal 29 aprile 2023 (due gol contro il Nantes in Coppa di Francia).

- Thijs Dallinga è il primo giocatore del Bologna a segnare una doppietta in trasferta con la in Coppa Italia da Claudio Bellucci (contro la Cavese, nell'agosto 2008).

- Doppio assist per Dan Ndoye, primo con la maglia del Bologna: l'esterno rossoblù non effettuava più di un passaggio vincente in un singolo match dal 30 luglio 2023 (con la maglia del Basilea contro il Winterthur in Swiss Super League in quel caso).