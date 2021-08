Coppa Italia, il programma dei 16esimi: Samp-Torino e le altre sfide

IL TABELLONE

Tutta la Coppa Italia fino al 2024 è in chiaro in esclusiva sulle reti Mediaset

Concluso il secondo turno di Coppa Italia, è interessante osservare gli incroci previsti dal tabellone. Il prossimo turno, che coincide con i 16esimi di finale, si disputerà mercoledì 15 dicembre e prevederà ulteriori otto sfide, di seguito elencate. Da questi accoppiamenti, poi, usciranno le sfidanti agli ottavi delle prime del campionato tra cui Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Getty Images

- Sampdoria-Torino, la vincente incontrerà la Juve agli ottavi.

- Cagliari-Cittadella, chi passa affronterà il Sassuolo.

- Fiorentina-Benevento, in attesa del Napoli.

- Venezia-Ternana, la vincente se la vedrà con l'Atalanta.

- Genoa-Salernitana, per chi passa il turno ci sarà il Milan.

- Udinese-Crotone, con la Lazio agli ottavi.

- Spezia-Lecce, la vincente affronterà la Roma.

- Empoli-Hellas Verona,ci sarà l'Inter per chi passerà il turno.