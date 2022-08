Coppa Italia: il Monza si fa recuperare due volte ma poi passa, Salernitana out

COPPA ITALIA

I brianzoli battono 3-2 il Frosinone nel finale e si guadagnano la sfida all'Udinese. Clamoroso all'Arechi: il Parma vince 2-0 e sfiderà il Bari

Monza, col Frosinone ci pensa Gytkjaer



































1 di 19 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non mancano le sorprese in Coppa Italia: il Monza fatica ma batte 3-2 il Frosinone e accede ai sedicesimi, dove affronterà l'Udinese. Brianzoli avanti di due gol con i rigori di Valoti e Caprari, ma i ciociari recuperano con Haoudi e Kone: decide allora Gytkjaer all'84'. Clamoroso, invece, all'Arechi: il Parma batte 2-0 la Salernitana grazie a Camara (59') e Mihaila (74') e si guadagna la sfida al Bari con vista sull'Inter.

MONZA-FROSINONE 3-2

Con qualche sofferenza di troppo, il Monza centra il passaggio del turno e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Udinese. La formazione di Stroppa passa in vantaggio al 25': Kone stende in area Birindelli e provoca il calcio di rigore puntualmente realizzato da Valoti. Prima dell'intervallo arriva il secondo tiro dal dischetto per i brianzoli: dopo la parata di Turati su Ciurria, Oyono commette fallo su Valoti, che lascia la trasformazione e il 2-0 a Caprari al 43'. All'ultima azione del primo tempo, l'ex Verona si divora anche il tris con un colpo di testa in area di poco a lato. I ciociari accorciano le distanze al 53' con la conclusione di Haoudi deviata da Ranocchia che mette fuori causa Cragno. I brianzoli perdono certezze e la naturale conseguenza è il pareggio di Kone, che sfrutta una serie di rimpalli in area da corner per pareggiare con il destro da distanza ravvicinata. Passato dal 2-0 al 2-2 in pochi minuti, Stroppa rompe gli indugi e inserisce prima Gytkjaer, poi Colpani, e sono i due nuovi entrati a confezionare la rete del definitivo 3-2: l'ex Trapani mette dentro per il danese che da pochi passi non sbaglia. Forcing finale inutile per gli uomini di Grosso: sorride il Monza, che affronterà ai sedicesimi l'Udinese con in palio la supersfida agli ottavi con la Juventus.

SALERNITANA-PARMA 0-2

Dopo il successo del Bari a Verona, ecco la seconda sorpresa di giornata in Coppa Italia: il Parma espugna l'Arechi e batte 2-0 la Salernitana, guadagnandosi la sfida proprio ai pugliesi. Nel primo tempo le occasioni faticano ad arrivare, ma la ripresa si infiamma subito: i crociati vanno vicini allo 0-1 con Mihaila, poi colpiscono una traversa al 57' con Romagnoli e Man sulla ribattuta spedisce a lato da pochi passi. Due minuti dopo, però, ecco la rete che sblocca il match: Camara, entrato proprio al posto di Man, è il più rapido a fiondarsi sulla ribattuta di Sepe dopo il tiro di Bernabé, mettendo in porta il gol dell'1-0. Gli ospiti non si fermano e il portiere granata deve fare gli straordinari su Sohm e Benedyczak per evitare il raddoppio. Al 74', però, i gialloblù chiudono i conti: i granata sbandano in difesa e Mihaila ne approfitta per involarsi davanti a Sepe, firmando il 2-0 di destro. La Salernitana ha un unico sussulto d'orgoglio con Gyomber, ma Chichizola è attento e respinge. Finisce così 2-0 per il Parma, che a sorpresa vola ai sedicesimi, dove affronterà il Bari: chi vince se la vedrà con l'Inter agli ottavi.