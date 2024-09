Coppa Italia: il Monza elimina il Brescia nel derby lombardo. Sfiderà il Bologna

MONZA-BRESCIA 3-1

I brianzoli superano 3-1 le rondinelle e avanzano agli ottavi di finale: i ragazzi di Nesta fanno pesare la differenza di categoria

Il Monza centra una grande vittoria nei sedicesimi di Coppa Italia, infliggendo un netto 3-1 al Brescia al Brianteo. La squadra di Nesta indirizza il match già nel primo tempo, sbloccando subito il risultato con Kyriakopoulos (5’), prima di raddoppiare con Pessina (11’) e allungare con il rigore di Caprari (40’). Le rondinelle accorciano nella ripresa con Nuamah (68’), ma poi si devono arrendere. Il Monza agli ottavi affronterà il Bologna.

LA PARTITA

Reduce da un avvio di Serie A decisamente complicato, il Monza ospita il Brescia al Brianteo in un derby lombardo dall’importante posta in palio: il passaggio del turno agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nesta si aspetta una reazione dalla propria squadra, mentre Maran vuole sfruttare l’onda positiva dell’inizio di stagione dei suoi, attualmente al sesto posto in Serie B. A partire nettamente meglio sono i padroni di casa, con l’inzuccata di Caldirola fermata dalla traversa al 4’. È il preludio al vantaggio del Monza, che arriva meno di sessanta secondi dopo: cross di Martins dalla destra e conclusione perfetta di Kyriakopoulos, tutto solo in area di rigore. I brianzoli dominano e all’11’ raddoppiano: questa volta il greco ex Sassuolo veste i panni dell’assistman, per il colpo di testa vincente di Pessina. Il Brescia non riesce a trovare nessuna contromisura, incassando un’altra rete al 40’: Papetti atterra in area Maric e Caprari trasforma il rigore che vale il 3-0.

Si passa quindi alla ripresa, con il Monza che abbassa il ritmo e rischia di concedere subito un rigore per un dubbio tocco di braccio in area di Caprari: il Var rivede l’azione, ma non richiama l’arbitro e il match prosegue. A giocare meglio ora sono le rondinelle: Nuamah accorcia quindi il risultato al 68’, dopo un grande scambio con Juric. I brianzoli reagiscono e si riaffacciano avanti con Forson, mentre Nuamah continua a creare scompiglio nella retroguardia biancorossa. Il Monza riesce comunque a difendere il 3-1 e a far suo il derby lombardo, eliminando il Brescia dalla Coppa Italia. Saranno quindi i brianzoli a sfidare il Bologna negli ottavi di finale.

IL TABELLINO

MONZA-BRESCIA 3-1

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio (39’ st Bondo), Caldirola (28’ st Izzo), Carboni (1’ st Mari); Martins, Valoti, Pessina (1’ st Bianco), Kyriakopoulos (1’ st Pedro Pereira); Forson, Caprari; Maric. A disp.: Turati, Mazza, Djuric, Maldini, Postiglione, Scaramelli, Beretta. All.: Nesta

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Calvani, Papetti, Bertagnoli, Jallow; Fogliata (42’ st Buhagiar), Paghera (1’ st Verreth), Bertagnoli; Olzer (1’ st Nuamah); Borrelli (1’ st Corrado), Juric (31’ st Moncini). A disp.: Avella, Bjarnason, Bianchi, Bisoli, Adorni, Muca, Besaggio. All.: Maran.

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 5’ Kyriakopoulos (M), 11’ Pessina (M), 40’ Caprari (M), 23’ st Nuamah (B)

Ammoniti: Paghera (B), Papetti (B)