Coppa Italia: Sampdoria e Lecce agli ottavi, out Torino e Spezia

COPPA ITALIA

Quagliarella e Verre fanno volare i blucerchiati (2-1); Listkowski e Calabresi firmano al Picco il 2-0. Affronteranno agli ottavi rispettivamente Juventus e Roma

Gli ultimi due sedicesimi di finale di Coppa Italia regalano la qualificazione a Sampdoria e Lecce. I blucerchiati, prossimi avversari della Juventus, piegano 2-1 il Torino: Mandragora (54’) intervalla i gol di Quagliarella (16’) e Verre (60’). La formazione salentina, l’unica di Serie B a qualificarsi agli ottavi (dove affronterà la Roma), sbanca 2-0 La Spezia: reti di Listkowski e Calabresi. La panchina di Thiago Motta è sempre più a rischio.

LA PARTITA

Niente derby di Torino agli ottavi di finale di Coppa Italia: sarà infatti la Sampdoria il prossimo avversario della Juventus dopo avere superato di misura la squadra di Juric. Avvio a razzo dei blucerchiati a Marassi. Dopo un destro a giro impreciso di Quagliarella, è proprio il grande ex della partita a sbloccare il risultato: Depaoli viene atterrato in area da Mandragora, che gli frana addosso, e il numero 27 trasforma l’inevitabile rigore concesso al 16’. La formazione di D’Aversa prova a sfrutta il buon abbrivio e non va distantissima dal raddoppio, quando Askildsen trova spazio sulla trequarti ma il suo tiro al volo finisce di poco a lato alla destra di Berisha. Granata che fanno fatica a rendersi pericolosi, almeno fino al 36’: Zaza approfitta di un errore di Dragusin e calcia in porta, ma Falcone si allunga e salva i suoi. La punizione di Mandragora respinta coi pugni dal portiere dei liguri precede l’intervallo. Al 49’ termina largo il destro di prima intenzione di Ciervo; poco dopo, dall’altra parte del campo, il contatto tra Chabot e Linetty viene giudicato da rigore dall’arbitro Piccinini dopo avere rivisto l’azione al Var. Mandragora pareggia dal dischetto. Al 60’, però, gli uomini di Portanova tornano avanti nel punteggio: colpo da biliardo al volo di sinistro da parte di Verre, su assist perfetto di Ciervo. Girandola di cambi nella seconda parte del match, ma nessun’altra vera emozione. Il Torino saluta la competizione.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-TORINO 2-1

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Dragusin, Chabot (25’ st Colley), Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby (1’ st Silva), Askildsen, Ciervo (25’ st Candreva); Verre (36’ st Gabbiadini), Quagliarella (26’ st Caputo). A disp.: Audero, Augello, Bereszynski, Trimboli, Yepes, Yoshida All.: D’Aversa

Torino (4-3-2-1): Berisha; Ola Aina (35’ st Kone), Izzo, Buongiorno (25’ st Rodríguez), Ansaldi (35’ st Praet); Baselli, Rincon, Mandragora; Linetty (17’ st Warming), Brekalo (25’ st Pjaca); Zaza. A disp.: Gemello, Lukić, Milinković-Savić, Sanabria, Singo, Vojvoda, Zima. All.: Juric

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 16’ rig. Quagliarella (S), 9’ rig. Mandragora (T), 15’ st Verre (S)

Ammoniti: Chabot (S), Buongiorno (T), Ciervo (S), Murru (S), Askildsen (S), Silva (S)

LA PARTITA

Sarà il Lecce l’unica rappresentante del campionato di Serie B agli ottavi di finale di questa edizione di Coppa Italia. Lo Spezia, tra le contestazioni dei suoi tifosi, finisce ko in casa. E, sempre ko, potrebbe terminare anche l’esperienza di Thiago Motta sulla panchina dei liguri. Il primo tiro verso la porta lo compie Bastoni al 12’: Calabresi lo mura in angolo. Sul corner successivo, Bleve devia d’istinto col ginocchio il colpo di testa da distanza ravvicinata di Strelec. Il portiere dei salentini si ripete sul destro dalla lunga distanza di Sher; ma è il suo omologo spezzino, Zoet, a compiere una vera e propria prodezza, al 27’, sulla spaccata di Listkowski a meno di un metro a colpo sicuro. Tuttavia è proprio il numero 19 polacco a sbloccare il match al 43’: gran colpo di testa sul cross col contagiri di Barreca dalla sinistra. Dopo il gol dello 0-2 annullato a Olivieri per fuorigioco, Calabresi pesca il raddoppio del Lecce al 55’: Rodriguez lavora un bel pallone dalla linea di fondo, elude il controllo di Ferrer e Antiste, crossa verso il centro dell’area e trova il sinistro vincente del difensore giallorosso dalla zona del dischetto. Strelec colpisce il palo di testa; sul fronte opposto Olivieri e Felici sprecano un buon contropiede. Non cambia però la sostanza: il Lecce vince 2-0 e si guadagna l’ottavo contro la Roma.

IL TABELLINO

SPEZIA-LECCE 0-2

Spezia (3-5-2): Zoet; Hristov, Erlic (1’ st Antiste), Bertola; Ferrer, Sher, Kiwior (1’ st Bourabia), Agudelo (20’ st Nguiamba), Bastoni (20’ st Reca); Strelec, Nzola (25’ st Colley). A disp.: Zovko, Provedel, Kovalenko, Manaj, Podgoreanu, Nikolaou. All.: Thiago Motta

Lecce (4-3-3): Bleve; Calabresi (40’ st Gendrey), Meccariello, Dermaku, Barreca (27’ st Gallo); Helgason (27’ st Gargiulo), Blin, Bjorkengren; Listkowski (41’ st Burnete), Olivieri (41’ st Felici), Rodriguez. A disp.: Gabriel, Samooja, Lucioni, Bjarnason, Strefezza, Majer, Hjulmand. All.: Baroni

Arbitro: Marini

Marcatori: 43’ Listkowski (L), 10’ st Calabresi (L)

Ammoniti: Strelec (S), Dermaku (L), Nzola (S), Barreca (L), Rodriguez (L), Nguiamba (S), Blin (L)