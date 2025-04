Le statistiche di Inter-Milan e Bologna-Empoli verso le semifinali di ritorno

In 243 sfide tra Inter e Milan tra tutte le competizioni solo in un’occasione le due squadre si sono affrontate oltre i tempi regolamentari, proprio in Coppa Italia, il 27 dicembre 2017: in quel caso, i rossoneri ebbero la meglio per 1-0 sui nerazzurri grazie alla rete di Patrick Cutrone (104’) nel primo tempo supplementare.