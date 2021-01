Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: Lukaku al 119' manda i nerazzurri ai quarti

FIORENTINA-INTER 1-2 DTS

L'Inter ha raggiunto il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 la Fiorentina al Franchi dopo i tempi supplementari. Decisiva la rete di Lukaku al 119' dopo che nei novanta minuti regolamentari al rigore di Vidal al 40' aveva risposto Kouamé al 57' con un destro sotto la traversa. L'ingresso di Hakimi e Lukaku ha cambiato il volto al match, e dopo gli errori di Lautaro e Hakimi è arrivato il colpo di testa vincente del belga. Fiorentina-Inter: le foto del match lapresse

LA PARTITA

Centodiciannove minuti per eliminare la Fiorentina e raggiungere il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia. L'Inter è passata al Franchi attingendo a tutti gli uomini migliore a disposizione di Conte per sfondare il muro viola di Prandelli, mettendo la testa avanti all'ultimo respiro e quando i calci di rigore sembravano ormai una formalità da espletare. Una fatica extra che non farà piacere alla squadra nerazzurra in vista del big match di campionato contro la Juventus, ma che tiene l'Inter in corsa per entrambi gli obiettivi stagionali rimasti dopo l'addio alle competizioni europee. Il 2-1 rende merito a una partita complessivamente giocata meglio e all'attacco, con almeno cinque nitide palle gol sprecate prima del colpo di testa vincente di Lukaku, sempre più uomo della provvidenza per l'Inter.

Gli infortuni nel riscaldamento di Borja Valero da una parte e di Sensi dall'altra ha scombussolato il piano tattico dei due allenatori, ma Conte ha preferito portare avanti il discorso Eriksen regista piazzando il centrocampista danese tra Vidal e Gagliardini. Dopo mezz'ora senza grossi spunti offensivi nonostante la predominanza nerazzurro in campo, è stato proprio Eriksen ad essere protagonista nell'episodio che ha sbloccato il match; l'ex Tottenham con un tiro dal limite ha impegnato Terracciano il quale, sulla respinta, è intervenuto in maniera scomposta su Sanchez (palo) causando il rigore che Vidal ha trasformato con una conclusione rasoterra centrale. Pochi istanti dopo anche la Fiorentina avrebbe avuto il suo calcio di rigore, tolto poi dal Var visto l'intervento pulito di Skriniar su Kouamé.

Dopo il raddoppio sprecato da Lautaro Martinez a inizio ripresa, l'attaccante ivoriano ha impiegato dodici minuti della ripresa per prendersi la propria rivincita risolvendo con un destro sotto la traversa un'azione in mischia portata avanti con caparbietà da Vlahovic per l'1-1. Dal pareggio viola in poi in campo c'è stata solo l'Inter, fatta eccezione per qualche ripartenza sugli esterni della squadra di Prandelli, con le occasioni per gli uomini di Conte che, non capitalizzate, hanno portato la gara ai supplementari. Con l'ingresso di Lukaku e Hakimi a venti minuti dalla fine la contesa si è spostata interamente nella metà campo della Fiorentina con l'esterno marocchino vicino al gol con un paio di conclusioni e Sanchez sprecone sul secondo palo.

Nei supplementari l'Inter ha poi seminato fino al raccolto da tre punti. Sanchez si è divorato un gol di testa in area piccola, poi Eriksen ha fatto volare Terracciano con una conclusione dalla distanza. Lo stesso portiere si è superato al 116' sul colpo di testa di Lukaku da pochi passi, ma nulla ha potuto sull'incornata del belga al 119' che ha evitato all'Inter la sofferenza dei rigori e consegnato il passaggio del turno ad Antonio Conte.

--

LE PARTITE

Lukaku 7 - Decisivo, come sempre. L'incornata vincente a un minuto dalla fine vale la qualificazione, ma Conte probabilmente avrebbe preferito risparmiarlo in vista del campionato. Entra nella ripresa per chiudere la contesa e cambia il peso specifico dell'attacco là davanti.

Martinez 5 - Sulle sue spalle pesa l'errore clamoroso a inizio ripresa in piena area che, con il gol realizzato, avrebbe probabilmente chiuso la partita con un tempo di anticipo ed evitato fatiche extra a tutti.

Eriksen 5,5 - Provato regista, vaga per il campo alla ricerca della posizione. Si fa vedere dopo la mezz'ora ed entra nell'azione del gol, poi però non dà continuità alle giocate e alla prestazione.

Terracciano 7 - Para tutto il parabile prima di capitolare sull'ultimo tiro di Lukaku confermandosi un vice di buona qualità.

Kouame 6 - Ritrova il gol proprio dove l'aveva lasciato a settembre, contro l'Inter. E' l'unico spunto degno di nota della partita in cui conferma di non vivere un grande momento di forma e fiducia.

--

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-2 dts

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano 7; Milenkovic 6, Martinez Quarta 6,5, Igor 6; Caceres 5,5 (7' st Venuti 6,5), Bonavantura 5,5, Amrabat 6, Biraghi 5,5; Castrovilli 6, Eysseric 5 (7' st Vlahovic 6,5); Kouamé 6 (7' pts Callejon sv). A disp.: Dragowski, Brancolini, Duncan, Pezzella, Barreca, Montiel, Krastev, Dalle Mura. All.: Prandelli 6.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5 (16' st De Vrij 6), Ranocchia 6, Kolarov 6; Young 5 (24' st Hakimi 7), Gagliardini 5,5 (36' st Barella 6,5), Eriksen 5,5, Vidal 6 (4' pts Brozovic sv), Perisic 5,5; Martinez 5 (24' st Lukaku 7), Sanchez 5,5. A disp.: Padelli, Radu, Bastoni,. All.: Conte 6.

Arbitro: Massa

Marcatori: 40' rig. Vidal (I), 12' st Kouamé (F), 14' sts Lukaku (I)

Ammoniti: Eysseric, Igor, Bonaventura, Kouamé (F); Skriniar, Vidal, Eriksen, Ranocchia, Sanchez (I)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Per la prima volta una sfida tra Inter e Fiorentina di Coppa Italia è andata ai tempi supplementari.

• L'Inter si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia in tutte le ultime sette edizioni della competizone: nel parziale, anche nel 2017/18 passò il turno ai tempi supplementari contro il Pordenone.

• La Fiorentina si è fermata agli ottavi di finale di Coppa Italia per la prima volta dalla stagione 2015/16, quando fu eliminata dal Carpi agli ottavi di finale.

• L'ultima rete dell'Inter in Coppa Italia nei tempi supplementari risaliva a gennaio 2019 contro la Lazio, firmata da Mauro Icardi dal dischetto.

• L'Inter ha trovato il gol in ciascuna delle ultime sei trasferte in casa della Fiorentina considerando tutte le competizioni: solo una volta i nerazzurri hanno avuto una striscia più lunga di gare esterne in gol contro i viola (sette, ad inizio anni '60).

• Arturo Vidal ha trovato il suo primo gol con la maglia di un club da luglio 2020, in Liga contro il Valladolid con il Barcellona.

• Vidal ha segnato la sua seconda rete in Coppa Italia, la precedente risaliva a gennaio 2013 contro la Lazio con la maglia della Juventus.

• Romelu Lukaku ha trovato la sua prima rete di testa da luglio contro il Genoa in Serie A.

• La Fiorentina ha disputato i tempi supplementari in due gare consecutive di Coppa Italia per la prima dal volta 1937, quando affrontò il Liguria nei sedicesimi di finale della competizione (nella prima sfida e nel replay dell'incontro).

• Entrambe le reti stagionali di Christian Kouamé sono arrivate contro l'Inter, la prima fu al Meazza in campionato a settembre 2020.

• L'ultima rete realizzata da Kouamé dall'esterno dell'area di rigore risaliva ad ottobre 2019 in Serie A contro la Juventus.

• Kouamé ha messo a segno la sua seconda rete in Coppa Italia dopo una marcatura che risaliva ad agosto 2017 con la maglia del Cittadella contro il Bologna.

• La Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 11 partite di Coppa Italia: miglior striscia per i viola nella competizione dal 1998 (in quel caso 16 gare di fila in rete).

• La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata una sola volta nelle ultime otto gare interne di Coppa Italia (contro il Cittadella nel dicembre 2019).

• Gaetano Castrovilli ha disputato la sua 50ª partite da titolare con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni.