Coppa Italia, Fiorentina-Empoli 5-6 dcr: Seba Esposito trascina gli azzurri ai quarti di finale

• L’Empoli ha superato per la prima volta nella sua storia gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca; più in generale, i toscani hanno ottenuto il passaggio di questo turno per la prima volta dal 2006, quando vinsero 1-0 sia all’andata che al ritorno contro il Genoa.

• La Fiorentina è stata eliminata agli ottavi di finale di Coppa Italia per la prima volta dall’edizione 2020/21 (vs Inter ai supplementari) – la Viola aveva superato questa fase del torneo in tutte le precedenti tre edizioni della competizione prima di quella corrente.

• Tra i giocatori italiani di Serie A che hanno preso parte ad almeno cinque gol in tutte le competizioni, nessuno è più giovane di Sebastiano Esposito (cinque, quattro reti e un assist - luglio 2002).

• Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei nati negli anni 2000, solo Erling Haaland (17) e Jonathan David (15) hanno segnato più gol di Moise Kean (13) considerando tutte le competizioni.

• Solamente Mateo Retegui (14) ha segnato più gol di Moise Kean (13) tra i giocatori di Serie A in questa stagione considerando tutte le competizioni.

• Moise Kean è il giocatore di Serie A che ha segnato almeno un gol in più partite in questa stagione considerando tutte le competizioni (10) - più in generale, allargando il dato ai cinque principali campionati europei solamente Mohamed Salah, Omar Marmoush, Robert Lewandowski (tutti a 13) e Jonathan David (11) hanno fatto meglio del centravanti azzurro.

• Tra i giocatori italiani, nessuno ha segnato più gol in Coppa Italia con la maglia di club di Serie A rispetto a Riccardo Sottil nelle ultime cinque stagioni (dal 2020/21): cinque, al pari di Gianluca Scamacca e Daniele Verde.

• Prima di Emmanuel Ekong, l''ultimo giocatore dell'Empoli ad aver segnato un gol entro i primi quattro minuti di una partita di Coppa Italia era stato Massimo Maccarone il 13 agosto 2016 contro il Vicenza, su calcio di rigore (al 4' anche in quel caso).

• Emmanuel Ekong ha segnato il suo 2° gol in questa Coppa Italia; prima del classe 2002 azzurro, l'ultimo giocatore svedese che aveva segnato più di un gol con la maglia di un club di Serie A in una singola edizione della competizione era stato Dejan Kulusevski nel 2020/21 (due, con la maglia della Juventus).

• Quello segnato da Emmanuel Ekong al 4' minuto è il gol più rapido subito dalla Fiorentina dall'inizio di un match di Coppa Italia nelle ultime 20 stagioni (dal 2005/06).

• Considerando tutte le competizioni, la Fiorentina ha pareggiato una partita per la prima volta dallo scorso settembre (0-0 proprio contro l’Empoli), interrompendo una striscia di 11 partite senza mai impattare il punteggio (10V, 1P).

• Solo Valentín Castellanos (quattro) ha colpito più legni di Moise Kean (tre) tra i giocatori di Serie A in questa stagione, considerando tutte le competizioni.