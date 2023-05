Coppa Italia, Fiorentina: caccia all'impresa coi big in campo e un dubbio in difesa

COPPA ITALIA

Italiano dovrebbe fare dieci-undici cambi rispetto alla formazione che ha giocato col Torino: dietro in ballottaggio Ranieri-Quarta

Coppa Italia, i giocatori che hanno vinto più trofei



















Francesco Toldo: 5 (2 Fiorentina, 3 Inter) 1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© Getty Images

© asroma.com

© Getty Images

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In casa Fiorentina c'è voglia di impresa in Coppa Italia. Il countdown per la finale contro l'Inter è iniziato e a poche ore dal big match dell'Olimpico Vincenzo Italiano ha le idee chiare sul piano per provare a rovinare i piani nerazzurri. Rispetto alla formazione scesa in campo contro il Torino ci dovrebbero essere dieci o undici cambi. Una vera e propria rivoluzione, con tutti i big in campo e un solo dubbio in difesa.

Vedi anche inter Inter, la formazione verso la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina

"Gonzalez ed Amrabat erano così stanchi che non sarebbero nemmeno riusciti a salire sul treno", aveva svelato alla fine del match il tecnico della Viola. Ma ora entrambi sono pronti e carichi per l'ultimo atto della Coppa Italia. Così come gli altri "titolarissimi". Davanti a Terracciano, agiranno Dodo, Milenkovic e Biraghi. Ancora da decidere il quarto di difesa per completare la linea, con Ranieri al momento in vantaggio su Quarta. In mediana invece toccherà ad Amrabat e Castrovilli il doppio compito di rompere il gioco nerazzurro e impostare la manovra. Quanto invece al reparto offensivo, dietro a Cabral poi spazio a Ikone, Gonzalez e Bonaventura.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia in tv, la finale Fiorentina-Inter su Canale 5

Un undici tosto e compatto, studiato appositamente per provare a respingere la forza d'urto dell'Inter e impostare la gara sulla riconquista alta della palla e sulle ripartenze. Un piano difficile, ma non impossibile per la Viola. Italiano & Co. sognano il colpo grosso in Coppa Italia. A Firenze lo aspettano dal 2001.