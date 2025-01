Coppa Italia, ecco le altre date: il 25 febbraio Inter-Lazio, il 26 Juventus-Empoli

Sono state comunicate le date e gli orari delle altre due partite che completano il quadro dei quarti di finali di Coppa Italia. Martedì 25 febbraio alle 21 si giocherà Inter-Lazio, mentre mercoledì 26, sempre alle 21, Juventus-Empoli. Entrambe le partite saranno in diretta su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it. I primi quarti si giocheranno invece martedì 4 febbraio (Atalanta-Bologna) e mercoledì 5 (Milan-Roma) e saranno trasmesse, rispettivamente, su Italia 1 e Canale 5 oltre che in streaming su sportmediaset.it.