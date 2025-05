Coppa Italia, ecco l'arbitro della finale: Milan-Bologna affidata a Mariani

È Maurizio Mariani, classe 1983 della Sezione di Aprilia, l'arbitro scelto dall'Aia per dirigere la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma mercoledì alle 21 (esclusiva Mediaset). Per lui non si tratta del primo Milan-Bologna di questa stagione, avendo già arbitrato la sfida di campionato del 27 febbraio 2025, recupero della 9ª giornata terminato 2-1 per gli emiliani grazie ai gol di Castro e Ndoye. Sono 24 i precedenti del fischietto laziale con i rossoneri: 13 vittorie 4 pareggi e 7 sconfitte il bilancio, mentre sono 19 gli incroci con i felsinei (8 vittorie, 2 pari e 9 sconfitte).