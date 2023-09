La Coppa Italia è solo su Mediaset, date e orari di sedicesimi e ottavi

VERSO LA FINALE DI ROMA

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario, tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su Mediaset

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone e il calendario dei sedicesimi e degli ottavi della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, che sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset. Si parte martedì 31 ottobre con i sedicesimi di finale e otto squadre (Napoli, Inter, Lazio, Milan, Fiorentina, Atalanta, Juventus e Roma) già qualificate, mentre i primi quattro ottavi, che coinvolgeranno le quattro squadre impegnate in Supercoppa, si disputeranno tra il 5/12 e il 20/12.

I quarti scatteranno il 31/1, mentre le semifinali (le uniche a doppio turno) andranno in scena tra il 4 (andata) e il 24/4 (ritorno). Finalissima a Roma il 15 maggio. Tra le sfide più suggestive che potrebbero presentarsi c'è il derby di Roma ai quarti, quello di Milano in semifinale e quello d'Italia (Juve-Inter) in finale.