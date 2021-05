Coppa Italia, coprifuoco alle 24 per il pubblico della finale al Mapei Stadium

Coprifuoco alle 24 per gli spettatori della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus di questa sera. La Lega Serie A comunica in una nota che, "al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall'impianto Mapei Stadium di Reggio Emilia, il ministro della Salute ha firmato un'ordinanza, valida esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento della finale di Coppa Italia TimVision 2020/2021 che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l'inizio del limite orario agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco) alle ore 24".