Coppa Italia, Cagliari-Cittadella storica: Ferrieri Caputi è il primo arbitro donna di una squadra di A

Una svolta storica. Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese classe 1990 che fa parte della Can C ed è anche arbitro internazionale, è diventata la prima donna di sempre ad arbitrare una squadra di Serie A dirigendo la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia della Sardegna Arena tra Cagliari e Cittadella. Nella vita fa la ricercatrice alla fondazione Adapt ed è dottoranda all'Università di Bergamo e aveva già diretto il Cittadella lo scorso ottobre in Serie B contro la Spal, diventando il quarto arbitro donna di sempre sui campi del primo campionato professionistico italiano.

Getty Images