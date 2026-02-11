Bologna-Lazio in Coppa Italia: formazioni e dove vederla in diretta Mediaset

Per quanto riguarda le scelte dei due allenatori, il Bologna dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 che vede Skorupski tra i pali e una linea difensiva composta da Zortea, Heggem, Lucumí e Miranda. In mediana spazio a Freuler e Pobega, mentre l'unica punta Castro sarà supportata dalla fantasia di Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. La Lazio risponderà con il classico 4-3-3 di Sarri: davanti a Provedel agiranno Marusic, Patric, Romagnoli e Pellegrini. Il centrocampo sarà affidato alla regia di Cataldi, affiancato da Taylor e Belahyane, mentre il tridente offensivo vedrà Isaksen e Pedro agire ai fianchi di Maldini. La posta in gioco è altissima e le formazioni riflettono la volontà dei tecnici di non lasciare nulla al caso in questo scontro diretto.