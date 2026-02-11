alle 21 su italia 1

Bologna-Lazio in Coppa Italia: formazioni e dove vederla in diretta Mediaset

Il Bologna sfida la Lazio nei quarti di Coppa Italia: segui la diretta su Italia 1. Probabili formazioni, commentatori e studio post-partita

11 Feb 2026 - 07:39
I quarti di Coppa Italia all'ultimo atto: stasera alle 21 Bologna-Lazio, sfida trasmessa in esclusiva assoluta dalle reti Mediaset su Italia 1. Mercoledì 11 febbraio 2026, le due formazioni si affronteranno per decidere chi sarà l'ultima semifinalista del torneo, pronta a sfidare l'Atalanta nel prossimo turno. Per entrambe le squadre, questo appuntamento rappresenta un crocevia fondamentale della stagione: le aspettative estive sono state finora disattese e la coppa nazionale è diventata l'obiettivo primario per dare un senso nuovo a un'annata ancora tutta da scrivere. Il Bologna di Vincenzo Italiano si presenta come detentore del trofeo, ma arriva da un periodo buio caratterizzato da quattro sconfitte consecutive in campionato. Di contro, la Lazio di Maurizio Sarri cerca il riscatto immediato dopo il rammarico per il pareggio subito in extremis contro la Juventus.

Bologna-Lazio: le probabili formazioni della sfida

 Per quanto riguarda le scelte dei due allenatori, il Bologna dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 che vede Skorupski tra i pali e una linea difensiva composta da Zortea, Heggem, Lucumí e Miranda. In mediana spazio a Freuler e Pobega, mentre l'unica punta Castro sarà supportata dalla fantasia di Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. La Lazio risponderà con il classico 4-3-3 di Sarri: davanti a Provedel agiranno Marusic, Patric, Romagnoli e Pellegrini. Il centrocampo sarà affidato alla regia di Cataldi, affiancato da Taylor e Belahyane, mentre il tridente offensivo vedrà Isaksen e Pedro agire ai fianchi di Maldini. La posta in gioco è altissima e le formazioni riflettono la volontà dei tecnici di non lasciare nulla al caso in questo scontro diretto.

Dove vedere Bologna-Lazio in diretta

 Il fischio d'inizio di Bologna-Lazio è fissato per le ore 21:00 e gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Italia 1. La telecronaca dell'incontro sarà curata da Massimo Callegari, affiancato dal commento tecnico di Roberto Cravero. La serata dedicata alla Coppa Italia non si esaurirà con il triplice fischio: subito dopo la gara, sempre su Italia 1, andrà in onda lo studio condotto da Monica Bertini. Insieme a lei, per analizzare le azioni salienti e i casi da moviola, ci saranno gli ospiti Emiliano Viviano, Giampaolo Pazzini e Sandro Sabatini, con il contributo tecnico dell'ex arbitro Emidio Morganti.

