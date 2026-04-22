Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter
Palladino sfida Sarri in un match che può salvare una stagione
Dopo la rimonta dell'Inter con il Como, ecco la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026: Atalanta-Lazio. Si riparte dal 2-2 dell'andata e per entrambe quella della New Balance Arena è una partita che può valere una stagione, visto che sia Palladino (settimo in classifica) che Sarri (nono) rischiano di finire il campionato senza qualificazione alle coppe europee. Chi passa sfida Chivu il 13 maggio.
La Coppa Italia attende di conoscere la seconda finalista: una tra Atalanta e Lazio contenderà il trofeo all'Inter. Si riparte dal 2-2 dell'andata in cui la Dea riprese per due volte i biancocelesti, rispondendo rapidamente al vantaggio della formazione di Sarri (Pasalic dopo Dele-Bashiru e Musah dopo Dia). La formazione bergamasca, in campionato, è a -4 dal sesto posto e rischia fortemente, nonostante la rimonta nella seconda parte di stagione firmata dalla gestione Palladino, di restare senza coppe. Se l'Inter dovesse conquistare il trofeo, allora la settima andrebbe in Conference e la sesta in Europa League.
Chi, a meno di miracoli, è fuori da ogni competizione europea passando dal campionato è invece la formazione di Sarri, a -7 dal settimo posto occupato proprio dai bergamaschi. E allora l'unica possibilità di salvare una stagione travagliata (parole più volte ripetute dal tecnico toscano nel corso di interviste e conferenze stampa) tra situazioni dentro e fuori dal campo è proprio vincere la Coppa Italia. Un'intera stagione in 90 (forse) minuti alla New Balance Arena.
Una partita decisiva in cui Palladino dovrà valutare diversi giocatori: Krstovic, a segno in campionato con la Roma, è in gran forma, ma lasciare Scamacca in panchina sembra complicato. Aria di Derby per Zalewski, affianco a De Ketelaere nel 3-4-2-1 dei nerazzurri, Hien proverà a recuperare in difesa. Sarri, invece, si affiderà al 4-3-3, con Maldini prima punta: pochi dubbi nel tridente che dovrebbe essere completato da Isaksen e Zaccagni, reduce dal rigore sbagliato in campionato contro il Napoli. Fischio d'inizio alle 21, a Bergamo arbitra Colombo.