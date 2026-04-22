Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter

La Coppa Italia attende di conoscere la seconda finalista: una tra Atalanta e Lazio contenderà il trofeo all'Inter. Si riparte dal 2-2 dell'andata in cui la Dea riprese per due volte i biancocelesti, rispondendo rapidamente al vantaggio della formazione di Sarri (Pasalic dopo Dele-Bashiru e Musah dopo Dia). La formazione bergamasca, in campionato, è a -4 dal sesto posto e rischia fortemente, nonostante la rimonta nella seconda parte di stagione firmata dalla gestione Palladino, di restare senza coppe. Se l'Inter dovesse conquistare il trofeo, allora la settima andrebbe in Conference e la sesta in Europa League.



Chi, a meno di miracoli, è fuori da ogni competizione europea passando dal campionato è invece la formazione di Sarri, a -7 dal settimo posto occupato proprio dai bergamaschi. E allora l'unica possibilità di salvare una stagione travagliata (parole più volte ripetute dal tecnico toscano nel corso di interviste e conferenze stampa) tra situazioni dentro e fuori dal campo è proprio vincere la Coppa Italia. Un'intera stagione in 90 (forse) minuti alla New Balance Arena.



Una partita decisiva in cui Palladino dovrà valutare diversi giocatori: Krstovic, a segno in campionato con la Roma, è in gran forma, ma lasciare Scamacca in panchina sembra complicato. Aria di Derby per Zalewski, affianco a De Ketelaere nel 3-4-2-1 dei nerazzurri, Hien proverà a recuperare in difesa. Sarri, invece, si affiderà al 4-3-3, con Maldini prima punta: pochi dubbi nel tridente che dovrebbe essere completato da Isaksen e Zaccagni, reduce dal rigore sbagliato in campionato contro il Napoli. Fischio d'inizio alle 21, a Bergamo arbitra Colombo.