Coppa Italia: al Genoa basta Gudmundsson, Spal ko e Roma agli ottavi

COPPA ITALIA

Un rigore a fine primo tempo regala 1-0 e qualificazione al Grifone, per De Rossi prima sconfitta in panchina

© italyphotopress 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Genoa si qualifica agli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Nella sfida di sedicesimi a Marassi, il Grifone si impone 1-0 sulla Spal e al prossimo turno a gennaio affronterà la Roma di Mourinho. Agli uomini di Blessin basta il rigore sul finire del primo tempo trasformato da Gudmundsson, per Daniele De Rossi arriva il primo ko sulla panchina ferrarese dopo il pareggio all’esordio nel campionato di Serie B.

Dopo il pari all’esordio in Serie B, arriva il primo ko per De Rossi sulla panchina della Spal: i ferraresi cadono 1-0 in casa del Genoa nei sedicesimi della Coppa Italia 2022/2023 e agli ottavi di finale va il Grifone. Prossimo avversario per gli uomini di Blessin sarà la Roma di Mourinho a metà gennaio, la Spal invece (autrice di una prestazione mediocre) saluta la competizione. E’ la Spal a rendersi pericolosa per prima con il colpo di testa di Almici che sfiora il palo, ma poi inizia l’assolo del Genoa che va vicino al vantaggio con Yeboah che sfiora la traversa alla mezz’ora. I liguri spingono, sono padroni del campo e gli sforzi si concretizzano nel finale di primo tempo quando l’arbitro, aiutato dal Var, assegna un rigore ai padroni di casa per mani di Moncini in area: Gudmundsson trasforma. Nella ripresa continua a giocare meglio il Genoa, Yalcin e Puscas sfiorano il raddoppio nel finale, la Spal non è in grado di reagire e non riesce mai a rendersi pericolosa: per l'ex campione del mondo ci sarà tanto da lavorare.