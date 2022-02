Coppa Italia: addio al gol in trasferta che vale doppio dalla prossima stagione

LA DECISIONE

Lo ha deciso il Consiglio di Lega, uniformandosi alla nuova normativa Uefa nelle coppe europee

Il gol in trasferta non varrà più doppio nemmeno in Coppa Italia, ma solo dalla prossima stagione. Lo ha deciso il Consiglio di Lega riunito lunedì. Le ultime due partite che si giocheranno con la regola che la rete segnata in trasferta vale più di quella in casa saranno le semifinali Milan-Inter e Fiorentina-Juventus (le gare di andata sono in programma l'1 e il 2 marzo). Getty Images

Come anticipato da Salvatore Riggio sul Messaggero, il Consiglio di Lega ha così uniformato quanto è stato deciso dalla Uefa per le coppe europee: le reti segnate in casa e in trasferta nelle partite di Champions, Europa League e Conference League hanno lo stesso valore, dopo che è stata abrogata la regola in vigore dal 1965.